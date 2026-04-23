logo_ukra

BTC/USD

78030

ETH/USD

2344.01

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Трамп остаточно забрехався: розвідка США розкрила реальну міць Ірану
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп остаточно забрехався: розвідка США розкрила реальну міць Ірану

Після гучних заяв Білого дому з'ясувалося: Тегеран зберігає ракети, дрони та боєздатний флот

23 квітня 2026, 07:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Іран, як і раніше, має значний військовий потенціал, незважаючи на заяви Вашингтона про його "повне знищення". Про це повідомляє CBS News з посиланням на джерела у розвідці США.

Іран. Фото: з відкритих джерел

Раніше президент Дональд Трамп та голова Пентагону Піт Хегсет стверджували, що в результаті операції Epic Fury сили Ірану нібито втратили боєздатність на роки вперед. У Вашингтоні навіть називали кампанію "вирішальною перемогою". Проте нові розвідувальні дані малюють іншу картину.

За оцінками американських аналітиків, Тегеран зберігає тисячі ракет та ударних безпілотників, здатних атакувати сили США та їхніх союзників у всьому регіоні. Незважаючи на втрати та виснаження ресурсів, Іран продовжує становити серйозну загрозу.

Як зазначив генерал-лейтенант морської піхоти Джеймс Адамс, значна частина озброєнь залишається на озброєнні. Зокрема, близько 60% військово-морських сил Корпус вартових Ісламської революції, включаючи швидкісні катери, все ще функціонують.

Хоча удари США та Ізраїлю завдали серйозної шкоди флоту, асиметричний морський підрозділ КВІР, орієнтований на маневрену війну, частково вцілів. Саме ці сили продовжують загрожувати судноплавству в Ормузькій протоці.

Показовим став інцидент 22 квітня, коли іранські канонерські човни атакували комерційні судна невдовзі після оголошення про продовження перемир'я. Крім того, за даними джерел, близько двох третин військово-повітряних сил Ірану залишаються в строю, незважаючи на масовані удари по інфраструктурі.

У письмовій заяві для Конгресу представники оборонної розвідки США також наголосили: Іран, як і раніше, здатний завдавати відчутної шкоди, а говорити про повну нейтралізацію його військової могутності передчасно.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп має справжню істерику: чого президент США страшенно боїться через війну в Ірані.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.cbsnews.com/news/iran-more-capable-than-trump-admin-publicly-acknowledging/
Теги:

Новини

Всі новини