Трамп остаточно забрехався: розвідка США розкрила реальну міць Ірану

Іран, як і раніше, має значний військовий потенціал, незважаючи на заяви Вашингтона про його "повне знищення". Про це повідомляє CBS News з посиланням на джерела у розвідці США.

Раніше президент Дональд Трамп та голова Пентагону Піт Хегсет стверджували, що в результаті операції Epic Fury сили Ірану нібито втратили боєздатність на роки вперед. У Вашингтоні навіть називали кампанію "вирішальною перемогою". Проте нові розвідувальні дані малюють іншу картину.

За оцінками американських аналітиків, Тегеран зберігає тисячі ракет та ударних безпілотників, здатних атакувати сили США та їхніх союзників у всьому регіоні. Незважаючи на втрати та виснаження ресурсів, Іран продовжує становити серйозну загрозу.

Як зазначив генерал-лейтенант морської піхоти Джеймс Адамс, значна частина озброєнь залишається на озброєнні. Зокрема, близько 60% військово-морських сил Корпус вартових Ісламської революції, включаючи швидкісні катери, все ще функціонують.

Хоча удари США та Ізраїлю завдали серйозної шкоди флоту, асиметричний морський підрозділ КВІР, орієнтований на маневрену війну, частково вцілів. Саме ці сили продовжують загрожувати судноплавству в Ормузькій протоці.

Показовим став інцидент 22 квітня, коли іранські канонерські човни атакували комерційні судна невдовзі після оголошення про продовження перемир'я. Крім того, за даними джерел, близько двох третин військово-повітряних сил Ірану залишаються в строю, незважаючи на масовані удари по інфраструктурі.

У письмовій заяві для Конгресу представники оборонної розвідки США також наголосили: Іран, як і раніше, здатний завдавати відчутної шкоди, а говорити про повну нейтралізацію його військової могутності передчасно.

