Трамп опять опозорился: что ответил Иран на посягательство США на Ормузский пролив

Иран отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о возможности объявить Ормузский пролив американской территорией. В Тегеране дали понять, что не намерены уступать контроль над стратегическим водным путем и готовы и дальше блокировать его.

Иран. Фото: из открытых источников

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Ормузский пролив невозможно "захватить" с помощью политических заявлений, военных кораблей или демонстрации силы. По его словам, Тегеран не намерен отступать под давлением Вашингтона.

"Ормузский пролив нельзя захватить ни посредством сообщения, ни посредством авианосца, ни путем издания приказа, ни во время предвыборной речи. Иран не боится угроз и не испугается демонстрации силы", – заявил представитель иранского МИД.

Гарибабади также отметил, что стратегический маршрут, по которому проходит значительная часть мировых поставок нефти, Тегеран считает своей территорией. "Она была Ираном, является Ираном и останется Ираном", — подчеркнул он.

По словам чиновника, решение об открытии или закрытии пролива будет приниматься исключительно Ираном. Таким образом, Тегеран фактически подтвердил готовность сохранять блокаду, несмотря на угрозы со стороны США.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон установил контроль над Ормузским проливом и может не допустить проход судов без разрешения США. Президент также говорил о возможности объявления водного пути по американской территории после завершения войны с Ираном.

Гарибабади назвал подобные заявления "фантастическими иллюзиями" и призвал США "смириться с реальностью". По его словам, если Вашингтон не откажется от своих планов, Иран продолжит блокировать пролив.

Обострение вокруг Ормузского пролива может еще сильнее ударить по мировым энергетическим рынкам, поскольку этот маршрут является одним из ключевых путей транспортировки нефти.

Также издание "Комментарии" сообщало – как Путин хочет новые земли: что Трамп планирует объявить территорией США.



