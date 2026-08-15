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Як і Путін хоче нові землі: що Трамп планує оголосити територією США

Президент США пригрозив встановити повний контроль над стратегічним водним шляхом після завершення війни з Іраном

15 серпня 2026, 07:50
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив, що після завершення війни з Іраном Вашингтон може оголосити Ормузьку протоку територією Сполучених Штатів. За його словами, відповідне рішення може бути ухвалене "досить скоро". Про це американський лідер сказав під час виступу перед учасниками мітингу в окрузі Нассау. 

Як і Путін хоче нові землі: що Трамп планує оголосити територією США

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Трамп пов’язав можливий статус протоки з результатами військової кампанії проти Ірану та наголосив, що США вже фактично контролюють цей стратегічний маршрут.

"Ми встановили блокаду. Жодне судно не пройде, якщо ми цього не захочемо", — заявив президент США.

Ормузька протока має критичне значення для світового енергетичного ринку. Саме через неї проходять значні обсяги нафти, яку експортують, зокрема, Саудівська Аравія та Ірак. Через тривале протистояння між США та Іраном судноплавство в районі протоки практично зупинилося, а світові запаси нафти швидко скорочуються.

Тегеран заявляє, що не має наміру повністю відновлювати вільне судноплавство через протоку, доки Вашингтон не погодиться на його вимоги. Водночас Трамп наполягає, що контроль над водним шляхом належить саме США.

"Вони не мають контролю. Ми маємо повний контроль. Вона належить нам", — заявляв Трамп раніше, попереджаючи Іран про жорстку відповідь у разі спроб змінити ситуацію.

Можливе оголошення протоки американською територією стало б безпрецедентним кроком. Для фактичного забезпечення такого статусу Вашингтону, ймовірно, довелося б утримувати значний військовий контингент у регіоні на постійній основі. Це особливо суперечливо на тлі попередніх заяв Трампа про намір завершити війну з Іраном у короткі терміни.

Також видання "Коментарі" повідомляло – були погані часи, але ж не настільки: що відбулося з рейтингом Трампа.




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Джерело: https://www.cnn.com/2026/08/14/world/live-news/iran-war-trump?post-id=cmstdbzvg00003b6sli3nyml8
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