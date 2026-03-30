Нефть в обмен на мир: Трамп заявил о прорыве в переговорах с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился с "большинством" пунктов американского плана по прекращению войны, который был передан Тегерану через Пакистан. Об этом он сообщил журналистам на борту Air Force One, передает CNN.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам Трампа, Вашингтон выдвинул Ирану 15 требований, и Тегеран уже выразил готовность поддержать значительную их часть.

"Они соглашаются с нашим планом. Мы выдвинули 15 требований… и еще добавим несколько", — отметил глава Белого дома, намекнув на возможность ужесточения условий.

Американский президент также сделал резонансное заявление о "жесте доброй воли" со стороны Ирана. По его словам, Тегеран передал США крупные партии нефти, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений.

Трамп уточнил, что речь идет о десятках танкеров.

"Это было восемь плюс два – всего десять огромных судов с нефтью. А сегодня они сделали еще один подарок – предоставили 20 судов, отправка которых начнется завтра", — заявил он.

Президент США подчеркнул, что переговорный процесс активно продолжается как в прямом, так и в непрямом формате. По его оценке, стороны уже достигли прогресса по "очень важным вопросам".

В то же время официального подтверждения заявлений Трампа со стороны Ирана пока нет. Эксперты отмечают, что подобные сигналы могут свидетельствовать как о реальном продвижении переговоров, так и о попытке усилить давление на Тегеран.

