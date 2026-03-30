Трамп озвучив радикальний сценарій війни проти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість радикального кроку у конфлікті з Іраном – встановлення контролю за його нафтовими ресурсами. В інтерв'ю Financial Times він визнав, що такий сценарій розглядається за аналогією з діями США у Венесуелі.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Чесно кажучи, мені найбільше подобається забирати нафту в Ірані", — сказав Трамп.

При цьому він розкритикував опонентів у країні. За його словами, Вашингтон має "багато варіантів", включаючи потенційне захоплення острова Харк – стратегічного вузла, через який проходить значна частина іранського нафтового експорту.

Американський лідер припустив, що операція може бути швидкою і не зустріне серйозного опору, проте визнав, що це вимагатиме тривалої присутності військових. При цьому експерти попереджають: подібний крок пов'язаний із високими ризиками, включаючи нові втрати, зростання витрат та затягування війни.

Незважаючи на жорстку риторику, Трамп зазначив, що непрямі переговори з Тегераном через посередників із Пакистану продовжуються та демонструють прогрес. США встановили Ірану крайній термін до 6 квітня для досягнення угоди про припинення війни, пригрозивши ударами по енергетичному сектору у разі відмови.

Президент також заявив, що в Ірані нібито відбулася "зміна режиму" після загибелі верховного лідера Алі Хаменеї та низки високопосадовців. Він додав, що доля його сина Моджтаба Хаменеї залишається невідомою, за словами Трампа, той може бути мертвий або важко поранений.

У Тегерані ці заяви не підтверджують, проте відсутність публічних появ нового лідера посилює чутки та напруженість навколо ситуації.

