Трамп подготовил страшную стратегическую ловушку Запада: раскрыт шокирующий сценарий

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке мировые рынки и политические круги находятся в напряженном ожидании решений из Вашингтона. Основной вопрос — как может завершиться противостояние с Тегераном, ведь от этого напрямую зависят мировые цены на нефть и стабильность энергетических рынков. Аналитик Иван Яковина предупреждает о рисках слишком быстрого примирения, которое может оставить иранский режим непоколебимым и открыть для него возможности получения ядерного статуса.

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, в США все чаще обсуждают сценарий быстрого оглашения "победы" и завершения конфликта. Свидетельством тому может быть стремительное падение цен на нефть: если утром баррель стоил более 110 долларов, то сейчас его стоимость опустилась до 95 долларов. Однако окончательных гарантий стабилизации нет. В Вашингтоне и Тель-Авиве еще остаются политики и военные, настаивающие на продолжении боевых действий, а любое преждевременное прекращение конфликта без ослабления иранского режима рискует предоставить ему статус победителя и укрепить внутреннюю легитимность.

Следствием этого станет то, что новый рахбар, который придет к власти на фоне победы, не только останется влиятельным, но и значительно усилит свою позицию. В такой ситуации он получит все условия реализации ядерных амбиций. Эксперты предупреждают: поспешное завершение конфликта может привести к стратегической ловушке, когда внешняя стабильность временно восстановится, а внутренние власти иранского руководства укрепятся, открывая путь к усилению ядерного потенциала.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что во вторник, 10 марта, страны-члены Европейского Союза созовут экстренное совещание на фоне стремительного роста цен на энергоносители. Причиной удорожания стало обострение конфликта на Ближнем Востоке, что повлекло за собой дополнительные риски для поставки газа и нефти в Европу.