Трамп підготував страшну стратегічну пастку Заходу: розкрито шокуючий сценарій

На тлі загострення конфлікту на Близькому Сході світові ринки та політичні кола перебувають у напруженому очікуванні рішень із Вашингтона. Основне питання — яким чином може завершитися протистояння з Тегераном, адже від цього безпосередньо залежать світові ціни на нафту та стабільність енергетичних ринків. Аналітик Іван Яковина попереджає про ризики занадто швидкого примирення, яке може залишити іранський режим непохитним і відкрити для нього можливості для отримання ядерного статусу.

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, у США все частіше обговорюють сценарій швидкого оголошення "перемоги" й завершення конфлікту. Свідченням цього може бути стрімке падіння цін на нафту: якщо вранці барель коштував понад 110 доларів, то зараз його вартість опустилася до 95 доларів. Проте остаточних гарантій стабілізації немає. У Вашингтоні та Тель-Авіві ще залишаються політики та військові, які наполягають на продовженні бойових дій, а будь-яке передчасне припинення конфлікту без послаблення іранського режиму ризикує надати йому статус переможця та зміцнити внутрішню легітимність.

Наслідком цього стане те, що новий рахбар, який прийде до влади на тлі "перемоги", не лише залишиться впливовим, а й значно посилить свою позицію. У такій ситуації він отримає всі умови для реалізації ядерних амбіцій. Експерти попереджають: поспішне завершення конфлікту може призвести до стратегічної пастки, коли зовнішня стабільність тимчасово відновиться, а внутрішня влада іранського керівництва зміцниться, відкриваючи шлях до посилення ядерного потенціалу.

