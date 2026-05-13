Трамп поспешил с победой: разведка США выдала настораживающие данные об Иране

Иран сумел сохранить значительную часть своего ракетного потенциала, несмотря на масштабную военную кампанию США и Израиля. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с закрытыми оценками американской разведки.

Согласно новым данным, Тегеран по-прежнему имеет оперативный доступ к 30 из 33 ракетных объектов, расположенных вдоль Ормузского пролива – стратегической артерии, через которую проходит около 20% мировой нефти. В Вашингтоне опасаются, что Иран способен быстро восстановить интенсивность ударов в регионе в случае новой эскалации.

Разведка США считает, что иранские силы активно используют мобильные пусковые установки, перемещая ракеты между объектами и маскируя их в подземных комплексах. Более того, часть вооружений может запускаться непосредственно из защищенных туннелей и бункеров.

По оценкам аналитиков, Иран сохранил около 70% мобильных пусковых установок и примерно такую же долю довоенного ракетного арсенала.

Кроме того, около 90% подземных хранилищ и пусковых комплексов остаются полностью или частично пригодными к эксплуатации. Речь идет как о баллистических ракетах средней дальности, так и о крылатых ракетах, способных поражать цели по всему Ближнему Востоку.

Эти выводы противоречат громким заявлениям президента США Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета. Ранее Трамп утверждал, что у Ирана "почти ничего не осталось в военном смысле", а Хегсет заявлял, что операция "Эпическая ярость" сделала иранскую армию неспособной к войне на долгие годы.

При этом сама кампания дорого обошлась Вашингтону. По данным издания, США израсходовали более тысячи ракет Tomahawk, около 1100 дальнобойных крылатых ракет и свыше 1300 перехватчиков Patriot. Восстановление этих запасов может занять годы, особенно на фоне опасений возможного конфликта с Китаем или Северной Кореей.

