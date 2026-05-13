logo

BTC/USD

81139

ETH/USD

2314.87

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Трамп поспешил с победой: разведка США выдала настораживающие данные об Иране
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп поспешил с победой: разведка США выдала настораживающие данные об Иране

Несмотря на удары США и Израиля, Тегеран удержал большую часть ракетных баз у Ормузского пролива - Пентагон столкнулся с опасной реальностью

13 мая 2026, 07:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Иран сумел сохранить значительную часть своего ракетного потенциала, несмотря на масштабную военную кампанию США и Израиля. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с закрытыми оценками американской разведки.

Трамп поспешил с победой: разведка США выдала настораживающие данные об Иране

США и Иран. Фото: из открытых источников

Согласно новым данным, Тегеран по-прежнему имеет оперативный доступ к 30 из 33 ракетных объектов, расположенных вдоль Ормузского пролива – стратегической артерии, через которую проходит около 20% мировой нефти. В Вашингтоне опасаются, что Иран способен быстро восстановить интенсивность ударов в регионе в случае новой эскалации.

Разведка США считает, что иранские силы активно используют мобильные пусковые установки, перемещая ракеты между объектами и маскируя их в подземных комплексах. Более того, часть вооружений может запускаться непосредственно из защищенных туннелей и бункеров. 

По оценкам аналитиков, Иран сохранил около 70% мобильных пусковых установок и примерно такую же долю довоенного ракетного арсенала.

Кроме того, около 90% подземных хранилищ и пусковых комплексов остаются полностью или частично пригодными к эксплуатации. Речь идет как о баллистических ракетах средней дальности, так и о крылатых ракетах, способных поражать цели по всему Ближнему Востоку.

Эти выводы противоречат громким заявлениям президента США Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета. Ранее Трамп утверждал, что у Ирана "почти ничего не осталось в военном смысле", а Хегсет заявлял, что операция "Эпическая ярость" сделала иранскую армию неспособной к войне на долгие годы.

При этом сама кампания дорого обошлась Вашингтону. По данным издания, США израсходовали более тысячи ракет Tomahawk, около 1100 дальнобойных крылатых ракет и свыше 1300 перехватчиков Patriot. Восстановление этих запасов может занять годы, особенно на фоне опасений возможного конфликта с Китаем или Северной Кореей.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США заявил, что публикации о сохранении иранского ракетного потенциала дают Тегерану "ложную надежду" и подрывают Америку изнутри




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2026/05/12/us/politics/iran-missiles-us-intelligence.html
Теги:

Новости

Все новости