Трамп рвет и мечет: почему внезапно обвинил СМИ в госизмене и игре на стороне врага

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на публикации американских СМИ о том, что Иран сумел сохранить значительную часть своего военного потенциала после ударов США и союзников. В своей соцсети Truth Social американский лидер обвинил журналистов в фактической государственной измене и работе в интересах врага.

Поводом для вспышки стали сообщения прессы о том, что Тегеран восстановил доступ к большинству ракетных баз и сохранил около 70% довоенного арсенала ракет и пусковых установок.

По мнению Трампа, подобные публикации являются не просто ложью, а прямой угрозой национальной безопасности США.

Американский президент заявил, что СМИ "способствуют врагу" и создают для Ирана иллюзию силы там, где ее, по его словам, уже не существует. Трамп подчеркнул, что иранская армия якобы понесла катастрофические потери: военно-морской флот уничтожен, авиация разгромлена, ключевые технологии утрачены, а руководство страны "исчезло".

Особенно эмоционально глава Белого дома высказался о журналистах, распространяющих подобную информацию. Он назвал их "трусами", которые "болеют против собственной страны", а также "неудачниками, неблагодарными и глупцами".

Резкие заявления Трампа прозвучали на фоне продолжающегося напряжения между Вашингтоном и Тегераном. В США публикации о реальном состоянии иранского военного потенциала уже вызвали новую волну споров о прозрачности информации во время международных конфликтов и границах допустимой критики действий власти в период военного противостояния.

