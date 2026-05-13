Трамп поспішив з перемогою: розвідка США видала насторожуючі дані про Іран

Іран зумів зберегти значну частину свого ракетного потенціалу, незважаючи на масштабну військову кампанію США та Ізраїлю. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела, знайомі із закритими оцінками американської розвідки.

США та Іран. Фото: з відкритих джерел

Згідно з новими даними, Тегеран, як і раніше, має оперативний доступ до 30 із 33 ракетних об'єктів, розташованих уздовж Ормузької протоки – стратегічної артерії, через яку проходить близько 20% світової нафти. У Вашингтоні побоюються, що Іран здатний швидко відновити інтенсивність ударів у регіоні у разі нової ескалації.

Розвідка США вважає, що іранські сили активно використовують мобільні пускові установки, переміщуючи ракети між об'єктами та маскуючи їх у підземних комплексах. Більше того, частина озброєнь може запускатися безпосередньо із захищених тунелів та бункерів.

За оцінками аналітиків, Іран зберіг близько 70% мобільних пускових установок та приблизно таку саму частку довоєнного ракетного арсеналу.

Крім того, близько 90% підземних сховищ та пускових комплексів залишаються повністю або частково придатними до експлуатації. Йдеться як про балістичні ракети середньої дальності, так і про крилаті ракети, здатні вражати цілі по всьому Близькому Сходу.

Ці висновки суперечать гучним заявам президента США Дональда Трампа та голови Пентагону Піта Хегсета. Раніше Трамп стверджував, що в Ірану "майже нічого не залишилося у військовому сенсі", а Хегсет заявляв, що операція "Епічна лють" зробила іранську армію нездатною до війни на довгі роки.

При цьому сама кампанія дорого коштувала Вашингтону. За даними видання, США витратили понад тисячу ракет Tomahawk, близько 1100 далекобійних крилатих ракет і понад 1300 перехоплювачів Patriot. Відновлення цих запасів може зайняти роки, особливо на тлі побоювань можливого конфлікту з Китаєм чи Північною Кореєю.

