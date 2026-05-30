Трамп поставил Ирану ультиматум: в Пентагоне заявили о готовности к силовому сценарию

Министр обороны США Пит Хегсет выступил с жестким предупреждением в адрес Ирана, заявив, что Тегеран должен воспользоваться возможностью заключить соглашение по своей ядерной программе, иначе ему придется столкнуться с военной мощью Соединенных Штатов.

Иран. Фото: из открытых источников

Выступая на международном форуме по безопасности в Сингапуре, глава Пентагона подчеркнул, что президент США Дональд Трамп сохраняет курс на дипломатическое урегулирование, однако терпение Вашингтона не является безграничным. По словам Хегсета, американский лидер стремится добиться такого соглашения, которое полностью исключит возможность получения Ираном ядерного оружия.

Министр отметил, что нынешний этап переговоров является критически важным. Он охарактеризовал потенциальное соглашение как выгодное решение для всех сторон, однако дал понять, что США готовы рассматривать и более жесткие варианты развития событий.

По словам Хегсета, утром он лично общался с Трампом, который поручил донести до международного сообщества ключевой сигнал Белого дома: Америка готова к исторической сделке, но только при условии, что она гарантирует отсутствие у Ирана ядерного арсенала.

При этом глава Пентагона заявил, что вооруженные силы США полностью готовы к выполнению любой задачи, если президент отдаст соответствующий приказ. Он заверил, что американская армия располагает достаточными ресурсами и запасами вооружений для проведения возможной операции.

Заявления Хегсета прозвучали на фоне продолжающихся переговоров между Вашингтоном и Тегераном, которые сопровождаются взаимными обвинениями и растущим напряжением на Ближнем Востоке. Эксперты отмечают, что нынешняя риторика администрации Трампа может свидетельствовать о попытке усилить давление на Иран перед возможным решающим этапом переговоров.

