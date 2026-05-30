Трамп поставив Ірану ультиматум: у Пентагоні заявили про готовність до силового сценарію
Трамп поставив Ірану ультиматум: у Пентагоні заявили про готовність до силового сценарію

Вашингтон дає Тегерану останній шанс на угоду щодо ядерної програми, але попереджає: якщо переговори проваляться, у справу можуть вступити американські військові

30 травня 2026, 10:01
Кравцев Сергей

Міністр оборони США Піт Хегсет виступив із жорстким попередженням на адресу Ірану, заявивши, що Тегеран має скористатися можливістю укласти угоду щодо своєї ядерної програми, інакше йому доведеться зіткнутися з військовою міццю Сполучених Штатів.

Іран. Фото: з відкритих джерел

Виступаючи на міжнародному безпековому форумі в Сінгапурі, глава Пентагону підкреслив, що президент США Дональд Трамп зберігає курс на дипломатичне врегулювання, проте терпіння Вашингтона не є безмежним. За словами Хегсета, американський лідер прагне досягти такої угоди, яка повністю виключить можливість отримання Іраном ядерної зброї.

Міністр зазначив, що нинішній етап переговорів є критично важливим. Він охарактеризував потенційну угоду як вигідне рішення для всіх сторін, проте дав зрозуміти, що США готові розглядати і жорсткіші варіанти розвитку подій.

За словами Хегсета, вранці він особисто спілкувався з Трампом, який доручив донести до міжнародного співтовариства ключовий сигнал Білого дому: Америка готова до історичного правочину, але лише за умови, що вона гарантує відсутність у Ірану ядерного арсеналу.

Голова Пентагону заявив, що збройні сили США повністю готові до виконання будь-якого завдання, якщо президент віддасть відповідний наказ. Він запевнив, що американська армія має в своєму розпорядженні достатні ресурси і запаси озброєнь для проведення можливої операції.

Заяви Хегсета прозвучали на тлі переговорів між Вашингтоном і Тегераном, які супроводжуються взаємними звинуваченнями і зростаючою напругою на Близькому Сході. Експерти зазначають, що нинішня риторика адміністрації Трампа може свідчити про спробу посилити тиск на Іран перед можливим вирішальним етапом переговорів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США та Іран обмінялися потужними ударами: атаковано американську базу.




