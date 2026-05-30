Трамп поставив Ірану ультиматум: у Пентагоні заявили про готовність до силового сценарію

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Міністр оборони США Піт Хегсет виступив із жорстким попередженням на адресу Ірану, заявивши, що Тегеран має скористатися можливістю укласти угоду щодо своєї ядерної програми, інакше йому доведеться зіткнутися з військовою міццю Сполучених Штатів.
Іран. Фото: з відкритих джерел
Виступаючи на міжнародному безпековому форумі в Сінгапурі, глава Пентагону підкреслив, що президент США Дональд Трамп зберігає курс на дипломатичне врегулювання, проте терпіння Вашингтона не є безмежним. За словами Хегсета, американський лідер прагне досягти такої угоди, яка повністю виключить можливість отримання Іраном ядерної зброї.
Міністр зазначив, що нинішній етап переговорів є критично важливим. Він охарактеризував потенційну угоду як вигідне рішення для всіх сторін, проте дав зрозуміти, що США готові розглядати і жорсткіші варіанти розвитку подій.
За словами Хегсета, вранці він особисто спілкувався з Трампом, який доручив донести до міжнародного співтовариства ключовий сигнал Білого дому: Америка готова до історичного правочину, але лише за умови, що вона гарантує відсутність у Ірану ядерного арсеналу.
Голова Пентагону заявив, що збройні сили США повністю готові до виконання будь-якого завдання, якщо президент віддасть відповідний наказ. Він запевнив, що американська армія має в своєму розпорядженні достатні ресурси і запаси озброєнь для проведення можливої операції.
Заяви Хегсета прозвучали на тлі переговорів між Вашингтоном і Тегераном, які супроводжуються взаємними звинуваченнями і зростаючою напругою на Близькому Сході. Експерти зазначають, що нинішня риторика адміністрації Трампа може свідчити про спробу посилити тиск на Іран перед можливим вирішальним етапом переговорів.
Читайте також на порталі "Коментарі" — США та Іран обмінялися потужними ударами: атаковано американську базу.