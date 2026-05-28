США и Иран обменялись мощными ударами: атакована американская база

Ситуация на Ближнем Востоке снова обострилась после того, как США и Иран в ночь на 28 мая обменялись новыми военными ударами. Несмотря на заявления о прогрессе в переговорах по перемирию, стороны продолжают эскалацию в районе Ормузского пролива.

США снова нанесли удары по объектам Ирана

По информации CNN, американские военные атаковали объекты в Иране, которые, по оценкам Вашингтона, представляли угрозу силам США и коммерческому судоходству. Речь идет о районе близ иранского города Бендер-Аббас – это ключевая точка у самой узкой части Ормузского пролива.

Американская сторона также заявила об уничтожении четырех иранских ударных беспилотников и ударе по наземному командному пункту, откуда якобы планировался запуск еще одного дрона. В Вашингтоне отметили, что операция носила "оборонительный характер" и была направлена на поддержание режима прекращения огня.

Иранские медиа подтвердили взрывы в районе Бендер-Аббасса. Позже Корпус стражей исламской революции заявил об ударе по американской базе, откуда, по утверждению Тегерана, совершались атаки.

Кроме того, иранские ресурсы сообщили, что военные открывали огонь по четырем судам в Ормузском проливе, заставив их сменить курс. В соседнем Кувейте активировали системы ПВО из-за угрозы воздушной атаки.

Эскалация проходит на фоне дипломатических контактов между Вашингтоном и Тегераном. Накануне в Белом доме заявили, что переговоры с Ираном проходят "успешно". По данным СМИ, стороны приблизились к соглашению о 60-дневном продолжении прекращения огня и возобновлении стабильного судоходства через Ормузский пролив.

