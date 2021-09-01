Трамп распространяет фейк о том, что «Талибан» получил американское оружие и технику

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Ольга Чародий
Фактчекинг провели в американском издании The Washington
Post. В документах действительно можно найти информацию, что в Афганистане есть
американское вооружение, но не на такую сумму. Однако, Трамп-младший
утверждал, что на 85 млрд долларов- сумма, которой можно оценить "оставлено
талибам вооружение".
Талибы - фото из открытых источников
В отчете Специального инспектора по оснащению Афганистана
(SIGAR) сказано, что по состоянию на 30 июля расходы на Фонд сил безопасности
Афганистана после начала войны в 2001 году составляли (технически) 82,9
миллиарда долларов.
Однако, в последние годы эти цифры значительно меньше. Так, в 2021 году на силы безопасности было потрачено почти 3 миллиарда американских долларов. Почти столько же — в 2020 году. Кроме этого, американское правительство потратило почти 36 миллиардов долларов на укрепление правительства Афганистана. Общая сумма афганского проекту составляет более 144 миллиардов долларов.
Трамп-младший точно распространил фейк, поскольку указанная сумма — это деньги, потраченные в течение 20-летней войны, а не только на вооружение, получили талибы за неспособности афганской армии защитить свою страну.
Напомним, представители террористической организации "Талибан" собираются объявить о составе нового правительства Афганистана на следующей недели. Про этом сообщает Reuters. Главный представитель талибов Забихулла Муджахид анонсировал создание нового афганского правительства и осудил атаку американского беспилотника по позициям террористов и ИГИЛ.Муджахид сообщил, что сейчас назначен чиновников для управления ключевыми министерствами и центральным банком. В частности, утвержден кандидатов на места руководителей министерств образования и здравоохранения. Он выразил надежду на то, что экономические проблемы и неустойчивый курс валют, которые возникли после захвата Кабула две недели назад, исчезнут.
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