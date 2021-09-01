Трамп распространяет фейк о том, что «Талибан» получил американское оружие и технику

Фактчекинг провели в американском издании The Washington Post. В документах действительно можно найти информацию, что в Афганистане есть американское вооружение, но не на такую ​​сумму. Однако, Трамп-младший утверждал, что на 85 млрд долларов- сумма, которой можно оценить "оставлено талибам вооружение".

Талибы - фото из открытых источников

В отчете Специального инспектора по оснащению Афганистана (SIGAR) сказано, что по состоянию на 30 июля расходы на Фонд сил безопасности Афганистана после начала войны в 2001 году составляли (технически) 82,9 миллиарда долларов.

Однако, в последние годы эти цифры значительно меньше. Так, в 2021 году на силы безопасности было потрачено почти 3 миллиарда американских долларов. Почти столько же — в 2020 году. Кроме этого, американское правительство потратило почти 36 миллиардов долларов на укрепление правительства Афганистана. Общая сумма афганского проекту составляет более 144 миллиардов долларов.

Трамп-младший точно распространил фейк, поскольку указанная сумма — это деньги, потраченные в течение 20-летней войны, а не только на вооружение, получили талибы за неспособности афганской армии защитить свою страну.

Напомним, представители террористической организации "Талибан" собираются объявить о составе нового правительства Афганистана на следующей недели. Про этом сообщает Reuters. Главный представитель талибов Забихулла Муджахид анонсировал создание нового афганского правительства и осудил атаку американского беспилотника по позициям террористов и ИГИЛ.

Муджахид сообщил, что сейчас назначен чиновников для управления ключевыми министерствами и центральным банком. В частности, утвержден кандидатов на места руководителей министерств образования и здравоохранения. Он выразил надежду на то, что экономические проблемы и неустойчивый курс валют, которые возникли после захвата Кабула две недели назад, исчезнут.

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