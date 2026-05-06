Трамп сдался в Иране: какая операция США завершилась так и не начавшись

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон временно прекратит проводить суда по Ормузскому проливу в рамках проекта "Свобода". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте американского лидера в соцсети Truth Social.

Иран. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп объяснил, что причиной такого решения стали просьба Пакистана и других стран, огромные успехи США в военной кампании, а также значительный прогресс в достижении "полного и окончательного соглашения" с Ираном.

"Мы взаимно договорились, что, пока блокада будет оставаться в силе, проект "Свобода" (пропуск судов через Ормузский пролив – ред.) будет приостановлен на короткий период времени, чтобы выяснить, удастся ли завершить и подписать соглашение", — написал президент США.

Стоит отметить, немного ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что операция "Эпическая ярость" против Ирана завершена. По его словам, Вашингтон достиг всех целей.

Читайте также на портале "Комментарии" — США объявили о старте масштабной гуманитарной миссии "Проект Свободы", направленной на разблокирование гражданских судов в Ормузский пролив. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

По его словам, в зоне конфликта оказались десятки нейтральных кораблей, не имеющих отношения к боевым действиям. Ряд государств обратился к Вашингтону с просьбой о помощи в их эвакуации.

Трамп подчеркнул, что суда фактически стали заложниками ситуации, разворачивающейся на Ближнем Востоке. Цель операции – обеспечить безопасный вывод судов в открытые воды, чтобы они могли продолжить коммерческую деятельность. Власти США уже ведут переговоры с Иран, рассчитывая снизить риски во время проведения миссии.



