Трамп сдался в Иране: какая операция США завершилась так и не начавшись

Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон временно прекратит проводить суда по Ормузскому проливу в рамках проекта "Свобода". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте американского лидера в соцсети Truth Social.
Иран. Фото: из открытых источников
Дональд Трамп объяснил, что причиной такого решения стали просьба Пакистана и других стран, огромные успехи США в военной кампании, а также значительный прогресс в достижении "полного и окончательного соглашения" с Ираном.
Стоит отметить, немного ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что операция "Эпическая ярость" против Ирана завершена. По его словам, Вашингтон достиг всех целей.
Читайте также на портале "Комментарии" — США объявили о старте масштабной гуманитарной миссии "Проект Свободы", направленной на разблокирование гражданских судов в Ормузский пролив. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
По его словам, в зоне конфликта оказались десятки нейтральных кораблей, не имеющих отношения к боевым действиям. Ряд государств обратился к Вашингтону с просьбой о помощи в их эвакуации.
Трамп подчеркнул, что суда фактически стали заложниками ситуации, разворачивающейся на Ближнем Востоке. Цель операции – обеспечить безопасный вывод судов в открытые воды, чтобы они могли продолжить коммерческую деятельность. Власти США уже ведут переговоры с Иран, рассчитывая снизить риски во время проведения миссии.