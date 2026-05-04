США «Проект Свободы»: США запускают новую операцию в Ормузском проливе
«Проект Свободы»: США запускают новую операцию в Ормузском проливе

Дональд Трамп обещает вывести застрявшие суда, ведь на борту заканчиваются вода и еда

4 мая 2026, 07:37
Кравцев Сергей

США объявили о старте масштабной гуманитарной миссии "Проект Свободы", направленной на разблокирование гражданских судов в Ормузский пролив. Операция начнется уже в понедельник утром по местному времени, сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Ормузский пролив. Фото: из открытых источников

По его словам, в зоне конфликта оказались десятки нейтральных кораблей, не имеющих отношения к боевым действиям. Ряд государств обратился к Вашингтону с просьбой о помощи в их эвакуации. Трамп подчеркнул, что суда фактически стали заложниками ситуации, разворачивающейся на Ближнем Востоке.

Цель операции – обеспечить безопасный вывод судов в открытые воды, чтобы они могли продолжить коммерческую деятельность. Власти США уже ведут переговоры с Иран, рассчитывая снизить риски во время проведения миссии.

Особую тревогу вызывает положение экипажей: на многих судах истощаются запасы продовольствия и пресной воды. Длительное пребывание в проливе создает прямую угрозу здоровью моряков, отмечается в заявлении.

При этом, как признают в Вашингтоне, даже успешное завершение операции не гарантирует возвращения судоходных компаний в регион. Ожидается, что большинство из них будет избегать Ормузского пролива до полной стабилизации ситуации, что может усилить давление на глобальные цепочки поставок и энергетические рынки.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп заявил, что ре внимательно изучил новый вариант мирного предложения Ирана, но отклонил его. Такое заявление он сделал в комментарии журналисту израильского издания Kan News Натану Гуттману.

"Для меня оно неприемлемо. Я его изучил, я изучил все – оно неприемлемо", — сказал Дональд Трамп журналисту.




Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump
