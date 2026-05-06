Трамп здався в Ірані: яка операція США завершилася так і не розпочавшись

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон тимчасово припинить проводити суди з Ормузької протоки в рамках проекту "Свобода". Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у посту американського лідера у соцмережі Truth Social.
Іран. Фото: з відкритих джерел
Дональд Трамп пояснив, що причиною такого рішення стали прохання Пакистану та інших країн, величезні успіхи США у військовій кампанії, а також значний прогрес у досягненні "повної та остаточної угоди" з Іраном.
Варто зазначити, що трохи раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що операцію "Епічна лють" проти Ірану завершено. За його словами, Вашингтон досяг усіх цілей.
Читайте також на порталі "Коментарі" — США оголосили про старт масштабної гуманітарної місії "Проект Свободи", спрямованої на розблокування цивільних судів в Ормузьку протоку. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.
За його словами, у зоні конфлікту опинилися десятки нейтральних кораблів, які не мають відношення до бойових дій. Ряд держав звернулися до Вашингтона з проханням допомогти в їх евакуації.
Трамп наголосив, що судна фактично стали заручниками ситуації, що розгортається на Близькому Сході. Мета операції – забезпечити безпечне виведення суден у відкриті води, щоб вони могли продовжити комерційну діяльність. Влада США вже веде переговори з Іран, розраховуючи знизити ризики під час проведення місії.