Трамп здався в Ірані: яка операція США завершилася так і не розпочавшись
Трамп здався в Ірані: яка операція США завершилася так і не розпочавшись

Трамп призупинив проект "Свобода" з проходу суден через Ормузьку протоку

6 травня 2026, 07:52
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон тимчасово припинить проводити суди з Ормузької протоки в рамках проекту "Свобода". Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у посту американського лідера у соцмережі Truth Social.

Іран. Фото: з відкритих джерел

Дональд Трамп пояснив, що причиною такого рішення стали прохання Пакистану та інших країн, величезні успіхи США у військовій кампанії, а також значний прогрес у досягненні "повної та остаточної угоди" з Іраном.

"Ми взаємно домовилися, що поки блокада залишатиметься в силі, проект "Свобода" (перепустка суден через Ормузьку протоку – ред.) буде призупинено на короткий період часу, щоб з'ясувати, чи вдасться завершити і підписати угоду", — написав президент США.

Варто зазначити, що трохи раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що операцію "Епічна лють" проти Ірану завершено. За його словами, Вашингтон досяг усіх цілей.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США оголосили про старт масштабної гуманітарної місії "Проект Свободи", спрямованої на розблокування цивільних судів в Ормузьку протоку. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

За його словами, у зоні конфлікту опинилися десятки нейтральних кораблів, які не мають відношення до бойових дій. Ряд держав звернулися до Вашингтона з проханням допомогти в їх евакуації.

Трамп наголосив, що судна фактично стали заручниками ситуації, що розгортається на Близькому Сході. Мета операції – забезпечити безпечне виведення суден у відкриті води, щоб вони могли продовжити комерційну діяльність. Влада США вже веде переговори з Іран, розраховуючи знизити ризики під час проведення місії.




Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116524418935002706
