Трамп сделал громкое заявление об Иране: когда объявит о полной победе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут объявить о "полной победе" над Ираном уже в ближайшие две недели. По его словам, переговорный процесс развивается в пользу Вашингтона, а иранская сторона якобы готова пойти на серьезные уступки.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Комментируя ситуацию, американский лидер отметил, что Тегеран заинтересован в заключении выгодного соглашения и готов отказаться от разработки ядерного оружия. При этом Трамп выразил уверенность, что США добьются желаемого результата в кратчайшие сроки.

По мнению главы Белого дома, успех переговоров станет не только политической победой Вашингтона, но и окажет влияние на мировые рынки. В частности, он прогнозирует заметное снижение цен на нефть после урегулирования конфликта.

В то же время американские СМИ напоминают, что это далеко не первый случай, когда Трамп связывает решение сложных международных вопросов с двухнедельным сроком. Аналогичные прогнозы звучали и ранее в контексте отношений с Ираном. В частности, объявленное 7 апреля перемирие также сопровождалось ожиданиями быстрого достижения договоренностей между сторонами.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему Иран до сих пор не согласился на сделку, если заинтересован в ней, Трамп заявил, что руководство страны действует исходя из чувства национальной гордости и стремления сохранить сильные переговорные позиции.

По словам президента США, иранским властям придется принять решения, которые ранее казались для них невозможными. Однако этот процесс требует времени. Несмотря на оптимистичные заявления Белого дома, остается открытым вопрос, готов ли Тегеран действительно пойти на уступки, которые Вашингтон считает обязательным условием для достижения окончательного соглашения.

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