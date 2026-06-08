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Трамп снова заговорил о перемирии: какие две страны должны найти компромисс

Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль стремятся достичь перемирия

8 июня 2026, 16:08
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем сделал заявление о том, что стороны стремятся достичь режима прекращения огня, и сообщил о продолжении переговоров. Об этом глава Белого дома написал в своей социальной сети Truth Social.

Трамп снова заговорил о перемирии: какие две страны должны найти компромисс

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Президент США отметил, что между сторонами продолжаются "завершающие переговоры" по мирному соглашению.

"Обе стороны – Израиль и Иран – стремятся к немедленному ПРЕКРАЩЕНИЮ ОГНЯ! Продолжаются завершающие переговоры о "мире", при условии, что на пути не встанут невежество или глупость", – написал Трамп.

Президент США акцентировал, что морская блокада Ирана американскими военными будет продолжаться в полном объеме до тех пор, пока не будет заключено "окончательное соглашение" с Тегераном. Трамп добавил, что дела "должны двигаться быстро".

Читайте также на портале "Комментарии" — напряженность на Ближнем Востоке резко возросла после того, как Израиль нанес серию ударов по военным объектам на территории Ирана. Взрывы были зафиксированы сразу в нескольких крупных городах страны, включая Тегеран, Тебриз и Исфахан. Информацию о проведении операции официально подтвердили в Армии обороны Израиля.

По данным иранских источников, целью атаки стали объекты военной инфраструктуры. Представители Корпуса стражей исламской революции заявили, что при ударе использовались авиационные баллистические ракеты. Государственные СМИ Ирана сообщили о многочисленных взрывах в различных районах страны. Особую остроту ситуации придает политический контекст произошедшего. 

По информации американских СМИ, президент США Дональд Трамп накануне лично призывал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отказаться от ответных действий против Ирана. Более того, глава Белого дома публично заявлял, что Израиль должен учитывать решения Вашингтона в вопросе отношений с Тегераном.




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Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116714035637911912
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