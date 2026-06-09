Трамп зробив гучну заяву про Іран: коли оголосить про повну перемогу

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть оголосити про "повну перемогу" над Іраном вже у найближчі два тижні. За його словами, переговорний процес розвивається на користь Вашингтона, а іранська сторона нібито готова піти на серйозні поступки.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Коментуючи ситуацію, американський лідер зазначив, що Тегеран зацікавлений у укладенні вигідної угоди та готовий відмовитися від розробки ядерної зброї. При цьому Трамп висловив упевненість, що США досягнуть бажаного результату в найкоротший термін.

На думку глави Білого дому, успіх переговорів стане не лише політичною перемогою Вашингтона, а й вплине на світові ринки. Зокрема, він прогнозує помітне зниження нафтових цін після врегулювання конфлікту.

Водночас американські ЗМІ нагадують, що це далеко не перший випадок, коли Трамп пов'язує вирішення складних міжнародних питань із двотижневим терміном. Аналогічні прогнози звучали й раніше у контексті відносин із Іраном. Зокрема, оголошене 7 квітня перемир'я супроводжувалося очікуваннями швидкого досягнення домовленостей між сторонами.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чому Іран досі не погодився на угоду, якщо зацікавлений у ній, Трамп заявив, що керівництво країни діє, виходячи з почуття національної гордості та прагнення зберегти сильні переговорні позиції.

За словами президента США, іранській владі доведеться ухвалити рішення, які раніше здавалися для них неможливими. Однак цей процес потребує часу. Незважаючи на оптимістичні заяви Білого дому, залишається відкритим питання, чи готовий Тегеран справді піти на поступки, які Вашингтон вважає обов'язковою умовою для досягнення остаточної угоди.

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