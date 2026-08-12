Трамп сделал Ирану жесткое предупреждение: от чего должен отказаться Тегеран

Президент США Дональд Трамп выступил с жестким предупреждением в адрес Ирана, заявив, что Тегеран рискует столкнуться с полным уничтожением, если решится на новую эскалацию. Об этом сообщает Fox News.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Американский лидер подчеркнул, что не доверяет иранским властям и считает их неоднократные обещания ненадежными. По словам Трампа, Тегеран "постоянно" обманывал его, поэтому рассчитывать на доверительные отношения с Ираном Вашингтон не намерен.

"Я последний человек, который доверяет Ирану", — заявил президент США, отвечая на вопросы журналистов.

Одновременно Трамп сообщил, что США якобы полностью контролируют Ормузский пролив – один из важнейших маршрутов мировой торговли нефтью. Через него проходит значительная часть энергетических поставок, поэтому ситуация вокруг пролива имеет не только военное, но и глобальное экономическое значение.

По словам американского президента, Иран может попытаться предпринять новые действия, чтобы помешать американским военным. Однако Трамп дал понять, что в таком случае Вашингтон готов ответить максимально жестко.

"В какой-то момент, возможно, они что-то сделают и тогда их просто уничтожат", — заявил глава Белого дома.

При этом Трамп утверждает, что в настоящий момент США находятся в выгодном положении. Он также заявил, что Иран на протяжении десятилетий оставался одним из главных источников нестабильности на Ближнем Востоке, однако теперь его роль якобы изменилась.

Заявление прозвучало на фоне сохраняющейся напряженности в регионе и демонстрирует, насколько высокими остаются риски нового витка противостояния между Вашингтоном и Тегераном. Любая атака Ирана против американских сил или попытка ограничить судоходство в Ормузском проливе способна быстро превратить политический кризис в масштабное военное столкновение.

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