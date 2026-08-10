Трамп передумал бить по Ирану: президент США сделал неожиданное заявление

Президент США Дональд Трамп дал понять, что сейчас делает ставку на экономическое давление на Иран, а не на немедленное возобновление масштабной военной операции. Об этом он заявил в интервью Axios.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Еще неделю назад американский лидер, по данным издания, был близок решению отдать приказ о возобновлении боевых действий. Однако на этот раз Трамп не озвучил новых военных угроз в адрес Тегерана и не продемонстрировал раздражение из-за затягивания договоренностей по Ормузскому проливу.

По словам президента США, Вашингтон ведет с Ираном только "полупереговоры" и наблюдает за ситуацией. Особое внимание Трамп обратил на экономическое состояние иранского режима.

Он заявил, что Иран находится в "очень плохом экономическом положении", имеет огромную инфляцию и недостаточно средств для удержания своих военных сил. По мнению американского президента, морская блокада США лишь усугубила экономические проблемы Тегерана.

Трамп также не стал публично давить на Иран из-за новых требований по возобновлению судоходства через Ормузский пролив. В преддверии Тегеран передал США список условий, выполнение которых он требует для открытия важного морского маршрута.

В то же время, Вашингтон, похоже, не спешит возвращаться к масштабной военной кампании. Трамп считает, что экономическое давление может вынудить Иран пойти на уступки без нового витка боевых действий.

Президент США особо отметил, что падение цены на нефть до чуть более 75 долларов за баррель позволяет американским потребителям меньше ощущать последствия конфликта.

"Все устроится. Всегда все устраивается. Это как шахматная партия", – заявил Трамп, описывая нынешнюю ситуацию.

Таким образом, позиция Вашингтона по отношению к Ирану пока выглядит осторожнее, чем еще несколько дней назад: вместо прямой угрозы нового удара Белый дом делает ставку на экономическое истощение и переговорное давление.

Также издание "Комментарии" сообщало – Тегеран выставил неожиданный ультиматум США: почему Трамп свирепствует.



