Трамп зробив Ірану жорстке попередження: від чого має відмовитись Тегеран

Президент США Дональд Трамп виступив із жорстким попередженням на адресу Ірану, заявивши, що Тегеран ризикує зіткнутися з повним знищенням, якщо зважиться на нову ескалацію. Про це повідомляє Fox News.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Американський лідер підкреслив, що не довіряє іранській владі і вважає їх неодноразові обіцянки ненадійними. За словами Трампа, Тегеран "постійно" обманював його, тож розраховувати на довірчі відносини з Іраном Вашингтон не має наміру.

"Я остання людина, яка довіряє Ірану", — заявив президент США, відповідаючи на запитання журналістів.

Одночасно Трамп повідомив, що США нібито повністю контролюють Ормузьку протоку – один із найважливіших маршрутів світової торгівлі нафтою. Через нього проходить значна частина енергетичних поставок, тому ситуація довкола протоки має не лише військове, а й глобальне економічне значення.

За словами американського президента, Іран може спробувати вжити нових дій, щоб перешкодити американським військовим. Проте Трамп дав зрозуміти, що у такому разі Вашингтон готовий відповісти максимально жорстко.

"Якогось моменту, можливо, вони щось зроблять і тоді їх просто знищать", — заявив голова Білого дому.

При цьому Трамп стверджує, що зараз США перебувають у вигідному становищі. Він також заявив, що Іран протягом десятиліть залишався одним із головних джерел нестабільності на Близькому Сході, проте тепер його роль нібито змінилася.

Заява прозвучала на тлі напруженості, що зберігається в регіоні, і демонструє, наскільки високими залишаються ризики нового витка протистояння між Вашингтоном і Тегераном. Будь-яка атака Ірану проти американських сил чи спроба обмежити судноплавство в Ормузькій протоці здатна швидко перетворити політичну кризу на масштабне військове зіткнення.

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