Трамп таки добивается своего: что начало происходить в войне США с Ираном

Блокировка Ормузского пролива американскими военными, похоже, начинает изменять баланс сил в регионе. Иран, долго пытавшийся контролировать один из важнейших морских маршрутов мира, постепенно теряет влияние на судоходство. Об этом сообщает CNN.

Ормузский пролив. Фото: из открытых источников

По данным издания, около 80% судов, проходящих через пролив, используют так называемый оманский маршрут. Он официально разрешен международными нормами, однако Тегеран активно выступал против такого способа прохождения судов.

Несмотря на атаки на корабли и угрозы со стороны Ирана, перевозчики постепенно возвращаются к обычной логистике. Одним из ключевых факторов стало обещание защиты со стороны военно-морских сил США.

Еще несколько месяцев назад Оманский маршрут почти не использовался. Тегеран рассчитывал, что после завершения действия мирного договора с США сможет установить фактический контроль за прохождением судов и даже взимать плату с перевозчиков.

Однако эти планы пока не реализовались. По информации CNN, Иран так и не стал получать средства от судоходных компаний.

Чтобы снизить риск атак, некоторые суда использовали дополнительные меры безопасности, включая транспондеры. Это позволяло им проходить пролив, не отражаясь в традиционных системах мониторинга.

В то же время США заявляют, что объемы движения через Ормузский пролив превысили предыдущие ожидания. Если до начала войны на Ближнем Востоке через этот район ежедневно проходило до 20 миллионов баррелей нефти, то на прошлой неделе этот показатель составил около 15 миллионов баррелей.

Само возобновление трафика, предполагает CNN, могло стать причиной заявления Дональда Трампа о "полном контроле" США над проливом. Хотя такая формулировка преувеличена, тенденция очевидна: Иран также больше не может претендовать на полный контроль над стратегической морской артерией.

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