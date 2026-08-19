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Трамп таки досягає свого: що почало відбуватися у війні США з Іраном

Попри атаки та погрози, судноплавство через Ормузьку протоку почало відновлюватися під захистом американських ВМС

19 серпня 2026, 14:13
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Кравцев Сергей

Блокування Ормузької протоки американськими військовими, схоже, починає змінювати баланс сил у регіоні. Іран, який тривалий час намагався контролювати один із найважливіших морських маршрутів світу, поступово втрачає вплив на судноплавство. Про це повідомляє CNN.

Трамп таки досягає свого: що почало відбуватися у війні США з Іраном

Ормузька протока. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, близько 80% суден, що проходять через протоку, використовують так званий оманський маршрут. Він офіційно дозволений міжнародними нормами, однак Тегеран активно виступав проти такого способу проходження суден.

Попри атаки на кораблі та погрози з боку Ірану, перевізники поступово повертаються до звичної логістики. Одним із ключових факторів стала обіцянка захисту з боку військово-морських сил США.

Ще кілька місяців тому оманський маршрут майже не використовувався. Тегеран розраховував, що після завершення дії мирного договору зі США зможе встановити фактичний контроль над проходженням суден і навіть стягувати плату з перевізників.

Однак ці плани поки що не реалізувалися. За інформацією CNN, Іран так і не почав отримувати кошти від судноплавних компаній.

Щоб знизити ризик атак, деякі судна використовували додаткові заходи безпеки, зокрема вимикали транспондери. Це дозволяло їм проходити протоку, не відображаючись у традиційних системах моніторингу.

Водночас США заявляють, що обсяги руху через Ормузьку протоку перевищили попередні очікування. Якщо до початку війни на Близькому Сході через цей район щодня проходило до 20 мільйонів барелів нафти, то минулого тижня цей показник сягнув близько 15 мільйонів барелів.

Саме відновлення трафіку, припускає CNN, могло стати причиною заяви Дональда Трампа про "повний контроль" США над протокою. Хоча таке формулювання є перебільшенням, тенденція очевидна: Іран також більше не може претендувати на повний контроль над стратегічною морською артерією.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Іран готує удар по Європі: які об’єкти можуть опинитися під прицілом.




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Джерело: https://edition.cnn.com/2026/08/18/business/iran-strait-of-hormuz-oil
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