Трамп в последний момент отменил удар по Ирану: кто его остановил
Трамп в последний момент отменил удар по Ирану: кто его остановил

Союзники США убедили Вашингтон отказаться от атаки на Тегеран, опасаясь нефтяного шока, блэкаутов и перекрытия Ормузского пролива

20 мая 2026, 07:22
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп был готов нанести военный удар по Ирану, однако в последний момент отказался от операции после давления со стороны ключевых арабских союзников Вашингтона. Лидеры стран Персидского залива опасаются, что даже ограниченная атака способна спровоцировать масштабную войну и привести к экономическому коллапсу во всем регионе. Об этом сообщает The Jerusalem Post. 

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным издания, сам Трамп подтвердил в своей социальной сети Truth Social, что решил не атаковать Иран после консультаций с арабскими партнерами. По словам американского лидера, союзники рассчитывают на возможность заключения нового соглашения с Тегераном, которое будет приемлемым для США.

Однако эксперты считают, что за дипломатическими заявлениями скрывается банальный страх перед последствиями возможной войны. Аналитики предупреждают: ответ Ирана может быть разрушительным не только для США и Израиля, но и для всех государств региона.

Среди главных целей возможных иранских ударов называют опреснительные станции, обеспечивающие страны Персидского залива водой, энергетические сети, нефтяную инфраструктуру и судоходные маршруты. Особую тревогу вызывает угроза перекрытия Ормузского пролива – ключевой артерии мировой нефтеторговли. В случае эскалации цены на нефть могут резко взлететь, а крупнейшие города региона рискуют столкнуться с масштабными отключениями электроэнергии и перебоями водоснабжения.

Эксперты также отмечают различие интересов союзников США. Для Белого дома главным остается ядерное досье Ирана, тогда как Израиль стремится уничтожить иранские прокси-группы и ракетный потенциал. Арабские государства, в свою очередь, сосредоточены прежде всего на защите собственных границ и экономики.

В регионе не скрывают скепсиса относительно стратегии Вашингтона. Несмотря на неприязнь к иранскому режиму, многие арабские правительства сомневаются, что у администрации Трампа есть четкий план действий на случай большой войны.

Источник: https://www.jpost.com/middle-east/article-896740
