logo_ukra

BTC/USD

77196

ETH/USD

2127.42

USD/UAH

44.15

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Близький Схід Трамп в останній момент скасував удар по Ірану: хто його зупинив
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп в останній момент скасував удар по Ірану: хто його зупинив

Союзники США переконали Вашингтон відмовитися від атаки на Тегеран, побоюючись нафтового шоку, блекаутів та перекриття Ормузької протоки

20 травня 2026, 07:22
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп був готовий завдати воєнного удару по Ірану, проте в останній момент відмовився від операції після тиску з боку ключових арабських союзників Вашингтона. Лідери країн Перської затоки побоюються, що навіть обмежена атака здатна спровокувати масштабну війну та призвести до економічного колапсу у всьому регіоні. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Трамп в останній момент скасував удар по Ірану: хто його зупинив

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, сам Трамп підтвердив у своїй соціальній мережі Truth Social, що вирішив не атакувати Іран після консультацій із арабськими партнерами. За словами американського лідера, союзники розраховують на можливість укладання нової угоди з Тегераном, яка буде прийнятною для США.

Проте експерти вважають, що за дипломатичними заявами ховається банальний страх перед наслідками можливої війни. Аналітики попереджають: відповідь Ірану може бути руйнівною не лише для США та Ізраїлю, а й для всіх держав регіону.

Серед головних цілей можливих іранських ударів називають опріснювальні станції, які забезпечують країни Перської затоки водою, енергетичні мережі, нафтову інфраструктуру та судноплавні маршрути. Особливу тривогу викликає загроза перекриття Ормузької протоки – ключової артерії світової нафтоторгівлі. У разі ескалації ціни на нафту можуть різко злетіти, а найбільші міста регіону ризикують зіткнутися з масштабними відключеннями електроенергії та перебоями водопостачання.

Експерти також відзначають різницю інтересів союзників США. Для Білого дому головним залишається ядерне досьє Ірану, тоді як Ізраїль прагне знищити іранські проксі-групи та ракетний потенціал. Арабські держави, у свою чергу, зосереджені насамперед на захисті власних кордонів та економіки.

У регіоні не приховують скепсису щодо стратегії Вашингтона. Незважаючи на неприязнь до іранського режиму, багато арабських урядів сумніваються, що адміністрація Трампа має чіткий план дій на випадок великої війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп на це точно не розраховував: до чого привели його погрози про виведення військ США з Європи.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.jpost.com/middle-east/article-896740
Теги:

Новини

Всі новини