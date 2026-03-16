Администрация США смягчила санкции против российской нефти, несмотря на то, что Москва помогает Тегерану атаковать военные базы США, и это является ошибкой президента Дональда Трампа. Однако, ставка Кремля на то, что ослабление санкций затянется надолго, на самом деле неправильная. Такое мнение высказал конгрессмен-республиканец Майкл Макколл, дав свой комментарий каналу CNN.

Трамп и Путин.

Политик обратил внимание, что Россия помогает врагам Америки. Она передает Ирану данные о перемещении самолетов и кораблей США.

"Россия предоставила Ирану военную разведку для нанесения ударов по нашим военным целям, для уничтожения американцев. Я не думаю, что их следует вознаграждать отменой санкций", – заявил Макколл.

Многочисленные источники CNN указывают на системный обмен данными между Москвой и Тегераном: Кремль фактически определяет цели, а Иран готовит удары.

Маккол признает попытки президента снизить расходы избирателей на АЗС, но цена компромисса кажется ему слишком высокой.

"Президент предпринимает определенные шаги, чтобы снизить цену на бензин. Мне не нравится видеть, как Путина вознаграждают, но я знаю, что это краткосрочная отмена санкций", – прокомментировал законодатель мотивы администрации.

Канал подчеркивает, что пока нефтяной рынок реагирует вяло, а официальные источники в Вашингтоне продолжают мониторить ситуацию, пытаясь найти баланс между внутренней экономикой и национальной безопасностью. Дальнейшие шаги Белого дома будут зависеть от стабилизации в Ормузском проливе, отмечается в материале.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны США Пит Хегсет фактически стал главным публичным лицом войны США против Ирана, пока президент Дональд Трамп предпочитает ограничиваться короткими комментариями журналистам по телефону. Об этом пишет The Telegraph.

По данным издания, отсутствие четкой коммуникационной стратегии со стороны Белого дома создало вакуум, который Хегсет быстро заполнил громкими заявлениями и жесткой риторикой.



