Адміністрація США пом'якшила санкції проти російської нафти, незважаючи на те, що Москва допомагає Тегерану атакувати військові бази США, і це є помилкою президента Дональда Трампа. Проте ставка Кремля на те, що ослаблення санкцій затягнеться надовго, насправді неправильна. Таку думку висловив конгресмен-республіканець Майкл Макколл, давши коментар каналу CNN.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Політик зазначив, що Росія допомагає ворогам Америки. Вона передає Ірану дані про переміщення літаків та кораблів США.

"Росія надала Ірану військову розвідку для завдання ударів по наших військових цілях, для знищення американців. Я не думаю, що їх слід винагороджувати скасуванням санкцій", — заявив Макколл.

Численні джерела CNN вказують на системний обмін даними між Москвою та Тегераном: Кремль фактично визначає цілі, а Іран готує удари.

Маккол визнає спроби президента знизити витрати виборців на АЗС, але ціна компромісу здається йому надто високою.

"Президент робить певні кроки, щоб знизити ціну на бензин. Мені не подобається бачити, як Путіна винагороджують, але я знаю, що це короткострокове скасування санкцій", – прокоментував законодавець мотиви адміністрації.

Канал підкреслює, що поки що нафтовий ринок реагує мляво, а офіційні джерела у Вашингтоні продовжують моніторити ситуацію, намагаючись знайти баланс між внутрішньою економікою та національною безпекою. Подальші кроки Білого дому залежатимуть від стабілізації в Ормузькій протоці, зазначається у матеріалі.

