Почему скорого завершения войны с Ираном не будет: кто в команде Трампа нагнетает

Министр обороны США Пит Хегсет фактически стал главным публичным лицом войны США против Ирана, пока президент Дональд Трамп предпочитает ограничиваться короткими комментариями журналистам по телефону. Об этом пишет The Telegraph.

Дональд Трамп и Пит Хегсет. Фото: из открытых источников

По данным издания, отсутствие четкой коммуникационной стратегии со стороны Белого дома создало вакуум, который Хегсет быстро заполнил громкими заявлениями и жесткой риторикой.

Так, во время брифинга в Пентагоне 4 марта он заявил, что война не должна быть "честным боем".

"Это никогда не должно было быть честным боем. Мы бьем их, когда они лежат – именно так и должно быть", — сказал глава оборонного ведомства.

В других выступлениях министр угрожал обрушить на противников США "смерть и разрушение с неба весь день напролет" и заявлял, что американские силы "сокрушают врага".

Журналисты отмечают, что администрация Трампа сознательно выводит Хегсета на передний план – в том числе отправляя его на интервью в крупные телепрограммы вроде "60 Minutes". При этом источники утверждают, что сам министр не любит подобные форматы и соглашается на них только по просьбе президента.

Некоторые бывшие чиновники считают, что Трамп таким образом дистанцируется от непопулярной войны, позволяя министру обороны выступать в роли жесткого "ястреба".

Показательным стал недавний эпизод: в интервью "60 Minutes" Хегсет заявил, что война "только начинается", тогда как спустя несколько часов Трамп сказал, что конфликт может закончиться "очень скоро".

Тем временем поведение министра вызывает критику даже среди бывших коллег. Бывший пресс-секретарь Пентагона, ветеран морской пехоты Джон Уллиот обвинил Хегсета в чрезмерном самопиаре и "перформансе", который, по его словам, недопустим во время крупной военной операции.

Дополнительное давление на министра создают трагические инциденты. В частности, после гибели шести американских военных в результате атаки беспилотника в Кувейте Хегсет обрушился на СМИ, обвиняя их в попытке выставить президента в плохом свете.

Эксперты предупреждают: если война затянется или обернется политическими проблемами для Белого дома, именно министр обороны может стать первым, кого сделают ответственным за последствия конфликта.

