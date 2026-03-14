logo

BTC/USD

70538

ETH/USD

2067.93

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Почему скорого завершения войны с Ираном не будет: кто в команде Трампа нагнетает
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему скорого завершения войны с Ираном не будет: кто в команде Трампа нагнетает

Пока Дональд Трамп избегает подробных объяснений конфликта с Ираном, глава Пентагона Пит Хегсет берет на себя роль «ястреба», но это может стоить ему карьеры

14 марта 2026, 11:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр обороны США Пит Хегсет фактически стал главным публичным лицом войны США против Ирана, пока президент Дональд Трамп предпочитает ограничиваться короткими комментариями журналистам по телефону. Об этом пишет The Telegraph.

Дональд Трамп и Пит Хегсет. Фото: из открытых источников

По данным издания, отсутствие четкой коммуникационной стратегии со стороны Белого дома создало вакуум, который Хегсет быстро заполнил громкими заявлениями и жесткой риторикой.

Так, во время брифинга в Пентагоне 4 марта он заявил, что война не должна быть "честным боем".

"Это никогда не должно было быть честным боем. Мы бьем их, когда они лежат – именно так и должно быть", — сказал глава оборонного ведомства.

В других выступлениях министр угрожал обрушить на противников США "смерть и разрушение с неба весь день напролет" и заявлял, что американские силы "сокрушают врага".

Журналисты отмечают, что администрация Трампа сознательно выводит Хегсета на передний план – в том числе отправляя его на интервью в крупные телепрограммы вроде "60 Minutes". При этом источники утверждают, что сам министр не любит подобные форматы и соглашается на них только по просьбе президента.

Некоторые бывшие чиновники считают, что Трамп таким образом дистанцируется от непопулярной войны, позволяя министру обороны выступать в роли жесткого "ястреба".

Показательным стал недавний эпизод: в интервью "60 Minutes" Хегсет заявил, что война "только начинается", тогда как спустя несколько часов Трамп сказал, что конфликт может закончиться "очень скоро".

Тем временем поведение министра вызывает критику даже среди бывших коллег. Бывший пресс-секретарь Пентагона, ветеран морской пехоты Джон Уллиот обвинил Хегсета в чрезмерном самопиаре и "перформансе", который, по его словам, недопустим во время крупной военной операции.

Дополнительное давление на министра создают трагические инциденты. В частности, после гибели шести американских военных в результате атаки беспилотника в Кувейте Хегсет обрушился на СМИ, обвиняя их в попытке выставить президента в плохом свете.

Эксперты предупреждают: если война затянется или обернется политическими проблемами для Белого дома, именно министр обороны может стать первым, кого сделают ответственным за последствия конфликта.

Путин все-таки дождался своего: какое решение приняли США по России.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости