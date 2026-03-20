Трамп все же решился: на какой радикальный шаг по Ирану пойдут США

Соединённые Штаты резко наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке на фоне обострения противостояния с Ираном. Речь идёт о срочной переброске тысяч морских пехотинцев, моряков и нескольких десантных кораблей, способных проводить полноценные боевые операции и высадки на побережье. Об этом сообщает Newsmax со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Дональд Трамп.

По их данным, десантная группа во главе с USS Boxer и 11-м экспедиционным подразделением морской пехоты отправляется с Западного побережья США раньше запланированного срока. В состав группы также входят корабли USS Portland и USS Comstock.

На борту этих судов находятся около 2500 морпехов, однако общее число развёрнутых сил может достичь 4000 военнослужащих. Подразделения оснащены истребителями F-35, ракетным вооружением и десантной техникой, что позволяет им выполнять широкий спектр задач – от воздушной поддержки до наземных операций.

Ожидается, что группа проследует через Индо-Тихоокеанский регион и направится непосредственно на Ближний Восток, где уже действует десантный корабль USS Tripoli. В ближайшее время к нему может присоединиться USS New Orleans, усилив ударный потенциал США.

Корабли такого класса способны не только перебрасывать войска, но и обеспечивать их поддержку с воздуха. На их вооружении – F-35 Lightning, AV-8 Harrier, конвертопланы Osprey и ударные вертолёты. В общей сложности шесть десантных кораблей могут увеличить американский контингент в регионе до 8000 военных, включая до 5000 морских пехотинцев.

На фоне этих шагов часть военных уже изменила графики отпусков для ускорения развёртывания. Параллельно обсуждается возможность операций против стратегически важных иранских островов, имеющих ключевое значение для нефтяной инфраструктуры.

Дополнительным фактором стала вынужденная передислокация авианосца USS Gerald R. Ford, который покинул регион для ремонта после пожара. Это временно ослабило присутствие США и могло спровоцировать срочную переброску новых сил.

