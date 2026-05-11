Трамп взорвал переговоры с Ираном: что теперь ждет Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал ответ Ирана на американский проект соглашения о прекращении войны, назвав предложения Тегерана "абсолютно неприемлемыми". Заявление американского лидера прозвучало на фоне ожиданий Вашингтона, что стороны приблизятся к компромиссу после нескольких раундов непрямых переговоров.

По данным Axios, Белый дом ожидал ответа Ирана около десяти дней. Однако реакция Трампа показала: вместо прорыва переговоры могут зайти в новый тупик. В телефонном комментарии журналистам президент США заявил, что ему "не нравится письмо" иранской стороны и что ответ Тегерана оказался "неуместным".

Позже Трамп продублировал свою позицию в соцсети Truth Social, подчеркнув, что предложения Ирана для него неприемлемы. При этом глава Белого дома не уточнил, готов ли Вашингтон продолжать дипломатический процесс или рассматривает силовой сценарий.

Согласно информации иранских государственных СМИ, Тегеран в своем ответе сосредоточился на гарантиях прекращения войны и недопущении нового конфликта в будущем. Среди ключевых требований – отмена американских санкций, прекращение боевых действий на всех направлениях, разблокировка замороженных иранских активов и восстановление полноценной торговли нефтью.

Кроме того, Иран настаивает на сохранении контроля над Ормузским проливом и требует немедленного прекращения морской блокады со стороны США после подписания соглашения. В Тегеране также предложили 30-дневный этап дополнительных переговоров после подписания меморандума о взаимопонимании.

Однако, как отмечает Axios, в иранском ответе практически отсутствуют конкретные уступки по ядерной программе – именно этот вопрос остается ключевым для американской стороны. На этом фоне эксперты не исключают, что переговоры могут перейти в фазу жесткого политического давления и новой эскалации на Ближнем Востоке.

