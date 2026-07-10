Трампу нужно быть предельно осторожным: кто собрался его ликвидировать

Израильская разведка передала Соединенным Штатам новые данные, свидетельствующие о возможной подготовке Ираном покушения на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций между союзниками.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По информации издания, речь идет о предполагаемом плане, который рассматривается как продолжение многолетних угроз Тегерана отомстить за ликвидацию командующего спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани. Иранский генерал был убит в январе 2020 года в результате американской операции, санкционированной тогдашним президентом Трампом.

Подробности разведывательной информации пока не раскрываются. Не сообщается и о предполагаемых исполнителях либо возможных сроках реализации такого сценария. При этом американские и израильские службы безопасности продолжают внимательно отслеживать ситуацию на фоне резкого ухудшения отношений между Вашингтоном и Тегераном.

Сам Дональд Трамп во время саммита НАТО в Анкаре подтвердил, что осведомлен о существующих угрозах. По его словам, он понимает, что остается одной из главных целей иранского режима, однако не намерен менять свою позицию в отношении политики США на Ближнем Востоке.

Как отмечает The Wall Street Journal, новая информация появилась вскоре после очередного витка эскалации между США и Ираном, сопровождавшегося взаимными ударами и ростом напряженности в регионе. Несмотря на попытки сторон ранее добиться прекращения огня и снизить уровень конфронтации, разведданные свидетельствуют, что риск новых провокаций и возможных атак по-прежнему остается высоким.

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