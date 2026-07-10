Трампу треба бути дуже обережним: хто зібрався його ліквідувати

Ізраїльська розвідка передала Сполученим Штатам нові дані, що свідчать про можливу підготовку Іраном замаху на президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з перебігом консультацій між союзниками.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, йдеться про план, який розглядається як продовження багаторічних загроз Тегерану помститися за ліквідацію командувача спецпідрозділом "Кудс" Касема Сулеймані. Іранського генерала було вбито в січні 2020 року в результаті американської операції, санкціонованої тодішнім президентом Трампом.

Подробиці розвідувальної інформації поки що не розкриваються. Не повідомляється і про передбачуваних виконавців або можливі терміни реалізації такого сценарію. При цьому американські та ізраїльські служби безпеки продовжують уважно відстежувати ситуацію на тлі різкого погіршення відносин між Вашингтоном та Тегераном.

Сам Дональд Трамп під час саміту НАТО в Анкарі підтвердив, що обізнаний із наявними загрозами. За його словами, він розуміє, що залишається однією з головних цілей іранського режиму, проте не має наміру змінювати свою позицію щодо політики США на Близькому Сході.

Як зазначає The Wall Street Journal, нова інформація з'явилася невдовзі після чергового витка ескалації між США та Іраном, який супроводжувався взаємними ударами та зростанням напруженості в регіоні. Незважаючи на спроби сторін раніше домогтися припинення вогню та знизити рівень конфронтації, розвіддані свідчать, що ризик нових провокацій та можливих атак, як і раніше, залишається високим.

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