Турция может вступить в палестино-израильскую войну: подробности

Турция может вступить в палестино-израильскую войну на стороне боевиков ХАМАС. Как передает портал "Комментарии", такое предположение озвучил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор у себя в X (Twitter).

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

"Эрдоган подготовил почву для возможного военного вмешательства Турции в израильский региональный конфликт. Он предупреждает израильтян и нас (США), что будет полномасштабная война", – пишет военный эксперт в сети Х.

Стоит отметить, что турецкий президент за время израильско-палестинского конфликта сделал как минимум два громких, настораживающих заявления. Сначала Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не считает ХАМАС террористической организацией. Он отменил свою поездку в Израиль, а также и запланированные визиты других турецких чиновников.

А, когда израильские войска зашли на территории Сектора Газа турецкий лидер и вовсе начал призывать соотечественников выходить на митинги, чтобы показать, что Турция осуждает Израиль и не собирается в стороне наблюдать за происходящим.

Читайте также на портале "Комментарии" — спустя три недели после нападения ХАМАС на Израиль, армия последнего (ЦАХАЛ) заявила о расширении наземной операции в секторе Газа. Такое решения якобы принято после того, как переговоры об освобождении заложников зашли в тупик. Как события в этом конфликте могут развиваться дальше? Что это значит в ракурсе российско-украинского войны и собственно глобального противостояния, которое, похоже, накрывает мир? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – стало известно, почему Израиль принял решение о "расширении наземной операции" в Газе.



