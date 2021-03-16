Турция планирует стать сверхдержавой

Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пандемия коронавируса приведет к установлению нового мирового порядка, и Турция намерена удерживать в нем лидирующие позиции, сообщает агентство "Анадолу".

Реджеп Тайип Эрдоган (фото из открытых источников)

"Турция полна решимости занять подобающее ей место в новом политическом и экономическом миропорядке, формирование которого ускоряется вместе с пандемией”, — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер акцентировал внимание на том, что руководство страны “полно решимости оставить турецкой молодежи великую и сильную Турцию”, на основе которой она будет реализовывать цели Турции на 2053 год"

Кроме этого, политик отметил, что "за последние 18 лет правительство приложило все необходимые усилия, чтобы сделать Турцию одной из самых передовых стран в мире в области демократии и экономики".

Напомним, Турция выставила на продажу остров Калем, который благодаря прозрачной бирюзовой воде получил название "Мальдивы Эгейского моря". Издание Cumhuriyet сообщает, что остров имеет хорошее расположение, поэтому не удивительно, что на него быстро нашелся покупатель. Стоимость небольшого острова составляет 400 миллионов турецких лир (55 миллионов долларов). "Мальдивы Эгейского моря" находятся на расстоянии 500 метров по морю от деревни Бадемли и привлекают туристов своей чистой водой бирюзового оттенка. Но дополнительную ценность острову придают геотермальные источники. Инвестиционный эксперт Эврим Кирмизиташ Башран отметил, что островом Калемом уже заинтересовался покупатель из Турции, но покупка пока не состоялась.

К слову, в Средние века остров принадлежал Византии , а с ее уничтожением в 1453 году перешел к Османской империи. Согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года он остался в составе Турции.

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