Турция поднимает щит: какое решение приняла Анкара на фоне напряжения в регионе

Анкара усиливает противоракетную оборону и координирует действия с НАТО из-за угроз новых атак на Ближнем Востоке

10 марта 2026, 14:13
В Турции приступили к развертыванию системы противоракетной обороны Patriot air defense system в городе Малатия. Решение было принято на фоне роста напряженности в регионе и возможных угроз для воздушного пространства страны. Об этом сообщило Министерство обороны Турции.

В ведомстве подчеркнули, что турецкие вооруженные силы принимают дополнительные меры для укрепления системы противовоздушной и противоракетной обороны. Развертывание комплексов Patriot является частью более широкой программы усиления защиты границ и ключевых объектов.

"Вооруженные силы Турции полностью привержены обеспечению безопасности нашей страны и наших граждан. Учитывая последние события в регионе, принимаются все необходимые меры по защите нашего воздушного пространства", — говорится в заявлении министерства.

В настоящее время системы Patriot уже доставлены в Малатию и проходят подготовку к введению в оперативную готовность. После завершения настройки они должны усилить оборону воздушного пространства страны от возможных ракетных угроз.

В Анкаре также подчеркнули, что все действия производятся в тесной координации с союзниками по НАТО. Турция ведет постоянные консультации с партнерами по ситуации с безопасностью и обмену разведывательной информацией.

Власти страны заявляют, что внимательно следят за развитием событий в регионе и готовы оперативно реагировать на любые угрозы. В то же время, в Минобороны подчеркивают, что главной целью таких шагов является не эскалация, а обеспечение стабильности и безопасности как для Турции, так и для ее союзников.

Читайте на портале "Комментарии" — Турция не одобряет, как атаки против Ирана, так и нападения Тегерана на "братские страны" в регионе. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора по телефону со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом.




Источник: https://x.com/tcsavunma/status/2031264569587273749
