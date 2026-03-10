Ердоган різко відреагував на запуски ракет Іраном

Туреччина не схвалює, як атаки проти Ірану, так і напади Тегерану на "братські країни" в регіоні. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву зробив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час розмови телефоном зі своїм іранським колегою Масудом Пезешкіаном.

Реджеп Тайіп Ердоган. Фото: із відкритих джерел

Окрім того, заявив Ердоган, Анкара не бачить жодного виправдання для порушення турецького повітряного простору. Турецький лідер наголосив, що його народ потерпає від конфліктів, у яких вона не є стороною.

"Туреччина не схвалює незаконне втручання проти Ірану та напади Ірану на братські країни в регіоні… Напади на братські країни не відповідають нічиїм інтересам і ці дії мають припинитися", — сказав президент Туреччини.

Водночас іранський президент Масуд Пезешкіан заявив, що ракети, які увійшли до повітряного простору Туреччини, не були іранського походження. З його слів, Тегеран проведе всебічне розслідування.

