Туреччина піднімає щит: яке рішення ухвалила Анкара на тлі напруження в регіоні
НОВИНИ

Туреччина піднімає щит: яке рішення ухвалила Анкара на тлі напруження в регіоні

Анкара посилює протиракетну оборону та координує дії з НАТО через загрозу нових атак на Близькому Сході

10 березня 2026, 14:12
Автор:
Кравцев Сергей

У Туреччині розпочали розгортання системи протиракетної оборони Patriot air defense system у місті Малатія. Рішення ухвалене на тлі зростання напруженості в регіоні та можливих загроз для повітряного простору країни. Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини.

Туреччина піднімає щит: яке рішення ухвалила Анкара на тлі напруження в регіоні

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

У відомстві наголосили, що турецькі збройні сили вживають додаткових заходів для зміцнення системи протиповітряної та протиракетної оборони. Розгортання комплексів Patriot є частиною ширшої програми посилення захисту кордонів та ключових об’єктів.

"Збройні сили Туреччини повністю віддані забезпеченню безпеки нашої країни та наших громадян. З огляду на останні події в регіоні, вживаються всі необхідні заходи для захисту нашого повітряного простору", — йдеться у заяві міністерства.

Наразі системи Patriot уже доставлені до Малатії та проходять підготовку до введення в оперативну готовність. Після завершення налаштування вони мають посилити оборону повітряного простору країни від можливих ракетних загроз.

У Анкарі також підкреслили, що всі дії проводяться у тісній координації з союзниками по НАТО. Туреччина веде постійні консультації з партнерами щодо ситуації з безпекою та обміну розвідувальною інформацією.

Влада країни заявляє, що уважно стежить за розвитком подій у регіоні та готова оперативно реагувати на будь-які загрози. Водночас у Міноборони підкреслюють, що головною метою таких кроків є не ескалація, а забезпечення стабільності та безпеки як для Туреччини, так і для її союзників.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Туреччина не схвалює, як атаки проти Ірану, так і напади Тегерану на "братські країни" в регіоні. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву зробив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час розмови телефоном зі своїм іранським колегою Масудом Пезешкіаном.




Джерело: https://x.com/tcsavunma/status/2031264569587273749
