Турция успешно протестировала ракеты класса «воздух-воздух»

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Ольга Чародий
Турецкими военными
были проведены успешные тестовые запуски ракеты класса "воздух-воздух"
турецкой разработки и производства.
Ракета Bozdoğan (фото из открытых источников)
Об этом говорится в сообщении президента Турции Реджепа
Тайипа Эрдогана на его официальной странице в социальной сети.
Напомним, Турция не будет выходить из конвенции Монтрё. “Канал “Стамбул” будет способствовать разгрузке Босфорского пролива и предоставит Турции суверенную альтернативу без ограничений в рамках конвенции Монрё”, – пояснил Эрдоган. Вопрос возможного выхода возник из-за того, что Турция утвердила план зонирования огромного канала за пределами Стамбула. Канал длиной в 45 километров, соединит Черное море к северу от Стамбула с Мраморным морем. Власти страны уверены, что проект разгрузит судоходное движение по Босфору.Как сообщали ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Турция придерживается принципа непризнания незаконной аннексии полуострова Крым. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Эрдоган отметил, что его государство поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
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