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Турция зарегистрировала новый рекорд заражений COVID-19

Больше всего случаев заражений зафиксировано в Стамбуле,

сегодня, 03:00
Автор:

Ольга Чародий
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За последние сутки Турция зарегистрировала почти 75 тысяч новых случаев коронавируса, что является новым максимумом за все время эпидемии.  Об этом говорится на сайте Hurriyet Daily News. До недавнего времени самыми высокими были показатели весенней волны 2021 года – несколько дней подряд регистрировали более 60 тысяч заражений. Этот порог страна пересекла в первые дни января 2022 года.

Турция зарегистрировала новый рекорд заражений COVID-19

COVID-19 - фото из открытых источников

Больше всего случаев заражений зафиксировано в Стамбуле, больницы города начали развертывать дополнительные места. На остальной территории страны ситуация лучше, но ожидают, что вскоре она тоже начнет стремительно ухудшаться. По официальным данным, коронавирусные отделения в среднем заполнены на 57%, реанимации – на 71%. Существует значительное увеличение случаев заболевания, но этот рост еще не привел к увеличению смертности. Однако, поскольку случаи, связанные с Omicron, становятся более распространенными, есть опасность для групп повышенного риска – старших людей и людей с хроническими заболеваниями”, – отметил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

В Минздраве отмечают, что большинство тех, кто оказывается в больницах с COVID-19, не привиты или прививались давно и еще не получили усилительную дозу.

Напомним, министр здравоохранения Казахстана рассказал, что на территории страны обнаружили нигерийский штамм COVID-19.Известно, что этим штаммом уже заболели люди в 77 государствах. Штамм коронавируса называют "Эта" или "нигерийский" по месту первой идентификации — в Нигерии. Впервые этим штаммом среди жителей Европы заразились англичане. Нигерийский штамм характеризуется следующими симптомами: высокой температурой тела, кашлем, потерей обоняния, вкуса, осложнениями работы внутренних органов.





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Источник: https://www.hurriyetdailynews.com/cases-climb-to-record-high-hospitals-brace-for-wave-of-patients-170725
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