Турки атаковали российский «Панцирь» в Сирии

В военной операции приняли участие 20 беспилотников. Как сообщается, турецкие беспилотные аппараты Bayraktar провели массовую атаку на ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" российского производства, находящийся на вооружении армии Сирии. Ракетно-пушечному комплексу в провинции Идлиб, было выпущено несколько десятков ракет.

БПЛА "Байрактар" (фото из открытых источников)

"В частности, операторы "Панциря" могли задействовать комплекс раньше и уничтожить турецкие дроны до того, как те подошли на расстояние, с которого смогли запустить ракеты по сирийским объектам" — сообщил военный эксперт Энес Кай.

О точном времени проведения военной операции, а также о нанесенном ущербе не сообщается.

Напомним, В Турции идут переговоры с Россией о приобретении второй партии зенитно-ракетного комплекса С-400. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Несмотря на американские санкции, которые были введены для того, чтобы турция не покупала у России данные комплексы, в конце этого месяца запланирован новый раунд переговоров с россиянами.

Кроме того, армия Турции испытывала радиолокационные системы ракетных комплексов С-400 российского производства. Об этом сообщает CNN Turk, ссылаясь на источники в военном ведомстве. Испытания прошли в предместьях Анкары на авиабазе Мюртед, в них приняли участие различные воздушные суда. Сообщается, что к учениям привлекли истребители F-16. В ходе испытаний турецкие военные проверили взаимодействие ракетных систем и авиации. Операция продлилась около суток. По данным телеканала, тестовые испытания проводились вблизи Анкары. Для этого в воздух были подняты различные воздушные судна, в том числе истребители F-16. Турецкие специалисты проверили установление связи между ЗРС и самолетами. Договор о поставке ЗРК С-400 в Турцию был заключен Россией еще в 2017 году, а первые поставки прошли летом 2019 года.







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