Турки атаковали российский «Панцирь» в Сирии

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Ольга Чародий
В военной операции приняли участие 20 беспилотников. Как сообщается, турецкие беспилотные аппараты Bayraktar провели массовую атаку на ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" российского производства, находящийся на вооружении армии Сирии. Ракетно-пушечному комплексу в провинции Идлиб, было выпущено несколько десятков ракет.
БПЛА "Байрактар" (фото из открытых источников)
О точном времени проведения военной операции, а также о нанесенном ущербе не сообщается.
Напомним, В Турции идут переговоры с Россией о приобретении второй партии зенитно-ракетного комплекса С-400. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Несмотря на американские санкции, которые были введены для того, чтобы турция не покупала у России данные комплексы, в конце этого месяца запланирован новый раунд переговоров с россиянами.
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