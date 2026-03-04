«Тысячи бойцов занимают позиции»: курдские силы начали наступление на иранский режим

Ситуация на Ближнем Востоке обостряется: базирующиеся в Ираке курдские военные силы начали масштабную наземную операцию против правящего исламского режима в Иране. Об этом сообщает телеканал i24NEWS со ссылкой на официального представителя иранских курдов.

Курды Ирака

По информации источника, активная фаза наступления стартовала в начале недели. В частности, иранский курдский чиновник подтвердил, что уже в понедельник, 2 марта, тысячи курдских бойцов начали занимать боевые позиции на территории Ирана.

Этот шаг может свидетельствовать об открытии внутреннего фронта против Тегерана на фоне противостояния с внешними противниками. Пока масштабы продвижения и конкретные направления ударов не разглашаются, однако источники издания отмечают, что "курдские силы в Ираке начали наземное военное наступление" с целью дестабилизации позиций иранских силовиков в приграничных регионах.

Ожидается, что в ближайшее время появится больше подробностей о ходе боевых столкновений и реакции официального Тегерана на вторжение курдских формирований.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что иранские власти начали воплощение масштабной стратегии дестабилизации, которую разработал погибший верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Как сообщает издание Financial Times, ссылаясь на источники в правительстве Ирана, цель плана — посеять хаос в регионе, вызвать потрясения на мировых финансовых рынках и заставить США и Израиль пойти на уступки.

По данным журналистов, Хаменеи начал готовить этот сценарий еще в июне прошлого года в ответ на военные действия Соединенных Штатов. Документ предусматривает систематические атаки на критическую энергетическую инфраструктуру и объекты, уничтожение которых спровоцирует масштабные сбои авиационного сообщения всего Ближнего Востока.