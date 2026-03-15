У Израиля серьезные проблемы из-за войны с Ираном: что произошло

Израиль столкнулся с серьезной проблемой противоракетной обороны во время войны с Ираном. По данным издания Semafor, запасы ракет-перехватчиков, которые используются для уничтожения баллистических ракет, могут быть почти исчерпаны.

Биньямин Нетаньяху. Фото из открытых источников

Semafor со ссылкой на американских чиновников пишет, что израильская сторона предупредила Соединенные Штаты о критически низком уровне ракет-перехватчиков. Проблема обострилась из-за длительных иранских ракетных атак, создающих значительную нагрузку на систему противоракетной обороны страны.

По информации источников, Израиль вошел в новую фазу конфликта с ограниченными запасами. Значительная часть перехватчиков была использована еще во время предыдущего противостояния с Ираном в 2025 году.

Американские чиновники отмечают, что в Вашингтоне знали о проблеме уже несколько месяцев. В то же время, США не сталкиваются с аналогичной нехваткой собственных систем перехвата. Пока остается непонятным, смогут ли Соединенные Штаты передать или продать Израилю часть своих ракет, ведь такой шаг может создать дополнительную нагрузку на американские запасы.

Несмотря на это, у израильской армии есть и другие способы противодействия ракетным ударам, в том числе использование истребителей. Однако именно ракеты-перехватчики считаются самым эффективным инструментом защиты от дальнобойных баллистических ракет.

Ранее издание Ynet сообщило, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением обсудить сотрудничество в сфере борьбы с беспилотниками иранского производства.

Кроме того, портал "Комментарии" писал, что Трамп резко ответил на заявления Зеленского о помощи от Украины.