В Ізраїлю серйозні проблеми через війну з Іраном: що сталося

Ізраїль зіткнувся із серйозною проблемою у сфері протиракетної оборони під час війни з Іраном. За даними видання Semafor, запаси ракет-перехоплювачів, які використовуються для знищення балістичних ракет, можуть бути майже вичерпані.

Semafor з посиланням на американських чиновників пише, що ізраїльська сторона попередила Сполучені Штати про критично низький рівень ракет-перехоплювачів. Проблема загострилася через тривалі іранські ракетні атаки, що створюють значне навантаження на систему протиракетної оборони країни.

За інформацією джерел, Ізраїль увійшов у нову фазу конфлікту вже з обмеженими запасами. Значну частину перехоплювачів було використано ще під час попереднього протистояння з Іраном у 2025 році.

Американські посадовці зазначають, що у Вашингтоні знали про проблему вже кілька місяців. Водночас США не стикаються з аналогічною нестачею власних систем перехоплення. Як пише видання, поки що залишається незрозумілим, чи зможуть Сполучені Штати передати або продати Ізраїлю частину своїх ракет, адже такий крок може створити додаткове навантаження на американські запаси.

Попри це, ізраїльська армія має й інші способи протидії ракетним ударам, зокрема використання винищувачів. Проте саме ракети-перехоплювачі вважаються найефективнішим інструментом захисту від далекобійних балістичних ракет.

Раніше видання Ynet повідомило, що прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу звернувся до президента України Володимира Зеленського з пропозицією обговорити співпрацю у сфері боротьби з безпілотниками іранського виробництва.

Крім того, портал "Коментарі" писав, що Трамп різко відповів на заяви Зеленського про допомогу від України.