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У Нетаньяху озвучили свои планы на Сектор Газы

Советник Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен оккупировать Сектор Газы

сегодня, 08:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Израильские войска не планируют "длительную оккупацию" Сектор Газа после войны против ХАМАС, но при этом Израиль готов нести ответственность за безопасность в регионе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает CNN, со ссылкой на старшего советника премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марка Регева.

У Нетаньяху озвучили свои планы на Сектор Газы

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

"Я думаю, что можно было бы ожидать чего-то более подвижного, более гибкого, когда мы сможем входить и выходить по мере необходимости, чтобы справиться с ситуацией с безопасностью. Мы не говорим о какой-либо продолжающейся оккупации Сектора Газа", – отметил советник.


Комментируя слова Нетаньяху о том, что Израиль будет нести "общую ответственность за безопасность" в Газе в течение "неопределенного периода" после окончания войны, Регев сказал, что нужно различать "присутствие ради безопасности и политический контроль".

"Когда все закончится, и мы победим ХАМАС, очень важно, чтобы не было возрождения террористического элемента, возрождения ХАМАСа. Нет смысла делать это и просто возвращаться к исходной точке. Израильские силы безопасности должны присутствовать, но это не означает, что Израиль оккупирует Газу, это не значит, что Израиль будет управлять жителями Газы", — отметил Марк Регев.

Он подчеркнул, что Израиль "заинтересован в создании новых рамок, где жители Газы смогут управлять собой, где может быть международная поддержка для восстановления Газы".

Читайте также на портале "Комментарии" — идет пятая неделя войны с нападения ХАМАС на Израиль и последующих жестких ответных действий израильской армии (ЦАХАЛ). После мощный бомбардировок Сектор Газа израильтяне начали там наземную операцию, но не широкомасштабную, а секторально, рейдами. Так, Газа полностью окружена и разделена на две части. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, но США и другие союзники Израиля, а также его оппоненты, пытаются сделать всё, чтобы конфликт не перерос из локального в региональный или глобальный. О чем говорит ситуация на данный момент? Какие есть варианты развития событий? Кто и как проявил уже себя в данном конфликте? Что это значит для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://edition.cnn.com/middleeast/live-news/israel-hamas-war-gaza-news-11-08-23/index.html
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