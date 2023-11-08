У Нетаньяху озвучили свои планы на Сектор Газы

Израильские войска не планируют "длительную оккупацию" Сектор Газа после войны против ХАМАС, но при этом Израиль готов нести ответственность за безопасность в регионе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает CNN, со ссылкой на старшего советника премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марка Регева.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

"Я думаю, что можно было бы ожидать чего-то более подвижного, более гибкого, когда мы сможем входить и выходить по мере необходимости, чтобы справиться с ситуацией с безопасностью. Мы не говорим о какой-либо продолжающейся оккупации Сектора Газа", – отметил советник.

Комментируя слова Нетаньяху о том, что Израиль будет нести "общую ответственность за безопасность" в Газе в течение "неопределенного периода" после окончания войны, Регев сказал, что нужно различать "присутствие ради безопасности и политический контроль".

"Когда все закончится, и мы победим ХАМАС, очень важно, чтобы не было возрождения террористического элемента, возрождения ХАМАСа. Нет смысла делать это и просто возвращаться к исходной точке. Израильские силы безопасности должны присутствовать, но это не означает, что Израиль оккупирует Газу, это не значит, что Израиль будет управлять жителями Газы", — отметил Марк Регев .

Он подчеркнул, что Израиль "заинтересован в создании новых рамок, где жители Газы смогут управлять собой, где может быть международная поддержка для восстановления Газы".



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