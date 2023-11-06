Обострение на Ближнем Востоке: о чем идут торги и как остановить расширение конфликта

Идет пятая неделя войны с нападения ХАМАС на Израиль и последующих жестких ответных действий израильской армии (ЦАХАЛ). После мощный бомбардировок Сектор Газа израильтяне начали там наземную операцию, но не широкомасштабную, а секторально, рейдами. Так, Газа полностью окружена и разделена на две части. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, но США и другие союзники Израиля, а также его оппоненты, пытаются сделать всё, чтобы конфликт не перерос из локального в региональный или глобальный. О чем говорит ситуация на данный момент? Какие есть варианты развития событий? Кто и как проявил уже себя в данном конфликте? Что это значит для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

Краеугольным камнем есть создание полноценного Палестинского государства

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли поделился таким мнением:

"Израиль в урезанном виде проводит наземную операцию в Газе. При этом нет ответа на главный вопрос – что будет дальше, после того, как эта операция завершится? А именно от такого ответа зависит не только итог очередного обострения арабо-израильского конфликта (и не перерастания его из локального в, как минимум, региональный, в чем, в первую очередь, заинтересована Россия), но и перспективы в принципе мирного сосуществования Израиля с арабскими странами".

В данный момент, продолжает эксперт, госсекретарь США Энтони Блинкен совершает второй с начала эскалации вояж по Ближнему Востоку. Встречается с лидерами разных стран, сегодня – с турецким.

Премьер-министр Ирака после встречи с Блинкеным встречался с руководством Ирана. Ищутся точки соприкосновения. И, безусловно, идут торги", – отмечает Максим Яли. "После встречи с ним лидеры некоторых государств встречаются с иранским руководством, роль которого также важна в том, чтобы конфликт не перерос в региональный. Видим попытке предотвратить полномасштабного вступления в конфликт еще одного (кроме ХАМАС) прокси Ирана – Хезболлы

По его словам, Иран хочет получить максимальную выгоду из эскалации. И за то, что ситуация не обострится.

"Другие арабские страны не заинтересованы в вовлечении в конфликт. И кроме устной поддержки палестинцев, мы фактически ничего не видим. Те же Египет и Иордания могли бы принять беженцев с территории Сектора Газа, но отказывают в этом, не желая обострять гуманитарную ситуацию на собственной территории. Ну, а Иран ведет свою игру при неявной поддержке РФ", – считает политолог.

Переговоры, продолжает он, похоже, идут касательно того, что будет после операции ЦАХАЛ.

"Лидерами арабского мира, к которым примкнул и Путин, уже озвучены условия – создание полноценного Палестинского государства. Проблема в том, что для израильского премьера Нетаньяху подобный сценарий – крайне негативен, так как будет обозначать его политическое поражение. И политическую смерть. А потому есть серьезные опасения касательно того, смогут ли Израиль, США, их союзники, лидеры арабских стран прийти к некому консенсусу. Что заводит ситуацию в тупик, – акцентирует эксперт. – При таком раскладе конфликт не утихнет. Иран продолжит его раздувать через своих прокси, тем более, что руководство того же ХАМАС не находится в Секторе Газа, рассредоточившись по иранской, катарской, турецкой территориям".

Таким образом, даже полнейшего уничтожения ХАМАС израильтянам добиться не удастся, констатирует Максим Яли.

А, если взять историческую перспективу, напоминает он, после каждого такого арабо-израильского обострения тот же ХАМАС реинкарнируется. И становится еще более радикальной и боеспособной структурой.

"Учитывая, что сейчас счет палестинцев, погибших в результате акции возмездия Израиля, идет на тысячи, рекрутинговая служба ХАМАС не останется без работы, – уверен политолог. – Как следствие, будут накапливаться новые силы, проводится новые теракты, после чего – ответные операции ЦАХАЛ. И так – по взаимоистребительному кругу, что мы видим на протяжении десятилетий. Так что краеугольным камнем остается достижение консенсуса о создании Палестинского государства. Как, кстати, было в свое время и предписано резолюцией Совета безопасности ООН. Для того же Ирана это была бы победа. В рамках нового миропорядка, который формируется на наших глазах, в том числе, войнами в Украине и Израиле".

Чем дольше будет продолжаться операция ЦАХАЛ, тем больше будет нарастать напряжение

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала отмечает, что ситуация – в развитии. ЦАХАЛ уже заявил, что не только окружил Секторе Газа, но и разбил его на две части. Обстрелы израильтяне не прекращают. Проводят свою операцию по уничтожению ХАМАС, как они уверяют, по плану.

"При этом следует понимать, что чем быстрее ЦАХАЛ выполнит поставленные задачи, тем меньше шансов, что произойдет расширение этой войны на регион", – подчеркивает эксперт.

По его словам, пока таких признаков не просматривается. Даже лидер Хезболлы дал понять, что не заинтересован в тотальной войне с Израилем. То есть, поугрожать Израилю и США в Хезболла готовы, но – не к мощному противостоянию. Ранее иранского руководство не раз выступало с угрозами в стиле "все красные линии пройдены"... Но, опять же, дальше заявлений и угроз пока дело не дошло, акцентирует Виталий Бала.

Однако, предупреждает он, чем дольше будет продолжаться операция ЦАХАЛ, тем больше будет нарастать напряжение. И повышаться угроза вовлечения в конфликт других игроков. Допустим, сперва не конкретные государства, но – условные добровольцы.

Дал понять, что вести переговоры с Нетаньяху он точно не будет. При этом и Турция, и ряд других стран отзывают из Израиля послов. А некоторые, как те же латиноамериканские Боливия и Колумбия, разрывают с ним отношения Создается серьезная антиизраильская коалиция, причем, не только в арабском мире. Так что Израилю нужно как можно быстрее решать вопросы с Сектором Газа", – констатирует Виталий Бала. "Остановить расширение конфликта сейчас пытаются США. Госсекретарь Блинкен, который проводит второй менее чем за месяц рейд по региону, встречался уже с руководством Израиля, Палестинской автономии, побывал в Иордании, а в воскресенье неожиданно для многих прибыл в Ирак. Сегодня вот – в Турции. Не случайно. Ведь турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил в субботу, что прекращает дипломатические отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху

США обращаются за помощью к арабским странам

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса рассуждает так:

"Ситуация на данный момент выглядит следующим образом. Израиль будет зачищать город Газа и хочет добиться там ликвидации военной инфраструктуры ХАМАС. После чего израильская армия покинет анклав".

США, отмечает эксперт, поддерживают Израиль, но хотят, чтобы до окончания операции было внятное видение политического статуса-кво в Газе. Его пока нет.

"Израиль заниматься этим не желает, – поясняет Илия Куса. – США пытаются уговорить арабские страны помочь, но те выдвигают условие: обязаться начать переговоры об урегулировании палестинского вопроса, например, путем создания Государства Палестина".

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