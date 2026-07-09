У Трампа готуються до боїв з Іраном: що вирішить результат війни

Адміністрація США розглядає сценарій тривалого військового протистояння з Іраном на тлі різкого загострення ситуації навколо Ормузької протоки. У Білому домі вважають, що обмін ударами може тривати не лише кілька днів, а й тижні, якщо Тегеран продовжить атакувати торгові судна в одному з найважливіших морських коридорів світу.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Axios з посиланням на американських чиновників, тривалість нової фази конфлікту залежить від рішень іранського керівництва. У Вашингтоні впевнені, що мають достатні можливості для подальшої ескалації і готові відповідати на будь-які нові провокації.

Джерела зазначають, що останніми тижнями через Ормузьку протоку встигли пройти сотні нафтових танкерів, що помітно знизило побоювання американської адміністрації щодо можливого стрибка світових цін на нафту. Завдяки цьому Білий дім почувається впевненіше і не вважає економічні наслідки негайним стримуючим фактором.

За оцінкою представників США, нинішнє загострення пов'язане із внутрішніми протиріччями в іранському керівництві. Частина впливових сил у Тегерані залишилася незадоволеною результатами меморандуму про взаєморозуміння з Вашингтоном, вважаючи, що угода не принесла країні відчутних вигод.

Додатковим подразником стали проблеми з експортом іранської нафти, що зберігаються. Незважаючи на пом'якшення американських санкцій, багато банків та міжнародних фінансових структур продовжують уникати подібних угод, а іноземні покупці не поспішають користуватися тимчасовими винятками. Крім того, заморожені активи Ірану залишаються недоступними, оскільки Тегеран не виконав низку зобов'язань, пов'язаних із ядерними домовленостями.

В адміністрації США наголошують, що готові до тривалого протистояння. За словами одного з чиновників, якщо Іран розраховує домогтися поступок силовим шляхом, Вашингтон не має наміру змінювати свою позицію і продовжуватиме тиск доти, доки не побачить реальні кроки назустріч.

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