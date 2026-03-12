Убийство 150 девушек в иранской школе: на Западе разоблачили шокирующие мотивы США

В Минаби произошла атака на школу для девушек, которая, вероятно, связана с использованием США устаревших разведывательных данных. Такую информацию опубликовало агентство Reuters, ссылаясь на два источника, осведомленных о ситуации. По их данным, внутреннее расследование американских военных показало, что войска США могут быть ответственны за удар по учебному заведению. На видеозаписях видно, как по школе была выпущена ракета "Томагавк". Пентагон пока официально не комментирует это событие, подчеркивая, что расследование продолжается.

Фото: из открытых источников

По информации журналистов, школа расположена рядом с объектом, принадлежащим Корпусу стражей Исламской революции. Архивные данные учебного заведения указывают на эту близость, что могло привести к ошибочным выводам при выборе цели для атаки. Оба источника Reuters отметили, что при планировании ударов США могли опираться на устаревшие сведения, что и стало одной из причин трагедии.

Расследование еще не завершено, и дата обнародования окончательных выводов пока неизвестна. После того как Reuters опубликовало материал о возможной причастности США к удару, тогдашний президент Дональд Трамп сначала заявил, что ответственность лежит на Иране, однако позже подчеркнул, что ему недостаточно известно о ситуации и что он будет ждать результатов расследования.

Ранее иранский постоянный представитель в ООН Али Бахрейни сообщил, что в результате удара погибли около 150 учеников. Журналисты отмечают, что если установится факт умышленной нанесения удара, это может расцениваться как военное преступление в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Журналисты отмечают, что если установится факт умышленной нанесения удара, это может расцениваться как военное преступление в соответствии с нормами международного гуманитарного права.