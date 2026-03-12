У Мінабі сталася атака на школу для дівчат, яка, ймовірно, пов’язана з використанням США застарілих розвідувальних даних. Таку інформацію опублікувало агентство Reuters, посилаючись на два джерела, обізнані з ситуацією. За їхніми даними, внутрішнє розслідування американських військових показало, що війська США можуть бути відповідальними за удар по навчальному закладу. На відеозаписах видно, як по школі була випущена ракета "Томагавк". Пентагон поки офіційно не коментує цю подію, підкреслюючи, що розслідування триває.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією журналістів, школа розташована поруч з об’єктом, який належить Корпусу вартових Ісламської революції. Архівні дані навчального закладу вказують на цю близькість, що могло призвести до помилкових висновків при виборі цілі для атаки. Обидва джерела Reuters зазначили, що під час планування ударів США могли спиратися на застарілі відомості, що й стало однією з причин трагедії.

Розслідування ще не завершене, і дата оприлюднення остаточних висновків поки невідома. Після того як Reuters опублікувало матеріал про можливу причетність США до удару, тодішній президент Дональд Трамп спочатку заявив, що відповідальність лежить на Ірані, проте пізніше підкреслив, що йому недостатньо відомо про ситуацію та що він чекатиме результатів розслідування.

Раніше іранський постійний представник в ООН Алі Бахрейні повідомив, що внаслідок удару загинули близько 150 учнів. Журналісти зазначають, що, якщо встановиться факт умисного завдання удару, це може розцінюватися як воєнний злочин відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив занепокоєння станом світової економіки, зазначивши, що вона переживає найвищу невизначеність з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За його словами, сучасні економічні процеси настільки нестабільні, що передбачити подальший розвиток подій у глобальному масштабі практично неможливо, особливо якщо конфлікт триватиме.